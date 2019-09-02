【阿拉丁】隱藏歌曲《Desert Moon》曝光　網民質問為何抽走呢幕

由佳烈治（Guy Ritchie）執導的真人版《阿拉丁》（Aladdin）在今年5月上映時，獲得不少正面評價，當中由茉莉公主所唱的全新歌曲《Speechless》更是紅遍全球。最終，電影在全球創下10億4,400萬美元票房收入，比當年的動畫版還要高出超過5億美元收入。然而，電影原來還有一首全新的合唱曲，而迪士尼亦在早前公開此刪減片段。新歌旋即在網上瘋傳，不少網民大感失望，驚問為何迪士尼會願意刪走這首歌。

《阿拉丁》由佳烈治（右一）執導；娜奧美史葛（左一）及Mena Massoud（中）主演。（IMDb 圖片）

大家還記得阿拉丁與茉莉公主首次見面的場景嗎？當時二人互相表示，曾在小時候跟母親學過一首童謠。如今，迪士尼終於公開這首童謠的真身。在該短片中，迪士尼御用作曲家Alan Menken亦指出，阿拉丁與茉莉公主首次見面時，都表示小時候都跟母親學過一首童謠《Desert Moon》：「兩人都知道這首歌陪伴他們成長，但他們在戲中是分開合唱。這是很美好的一幕，我好喜歡這首歌。」據了解，這首歌原定安排在阿拉丁被賈方捉去沙漠取燈神時，因掛念對方而與茉莉公主隔空合唱。

真人版《阿拉丁》在今年5月上映時紅遍全球，還創下10億4,400萬美元票房收入。（《阿拉丁》劇照）

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截止目前，《Desert Moon》在YouTube點擊率已經衝破一百萬，超過6.5萬人讚好。不少網民聽完此曲後，對於樂曲最終被刪走都感到可惜。不少網民認為此曲應保留在電影中，更大讚這幕非常感人，紛紛留言問為何會刪走如此美好的一幕。惟目前迪士尼仍沒有公開刪走這幕的原因，甚至有網民問迪士尼︰「為何把這首歌收藏好幾個月，我愛這首歌！」並表示「浪漫程度不輸給《A Whole New World》！」最後，不少網民表示非常期待《阿拉丁》的續集。