【阿拉丁2】原班人馬回歸拍續集　編寫原創故事劇情或跟動畫無關

迪士尼（Disney）真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）去年5月上映，全球票房大收10.5億美元，成績非常亮眼，當其時已盛傳迪士尼密鑼緊鼓籌備續集，今日終於有消息指分別飾演「精靈」韋史密夫（Will Smith）、「茉莉公主」娜奧美史葛（Naomi Scott）以及「阿拉丁」的Mena Massoud都會原班人馬回歸！

《阿拉丁2》原班人馬回歸。（官方海報）

根據外媒報導，迪士尼聘請了《機密真相》的編劇John Gatins和《Straight Outta Compton》的Andrea Berloff為《阿拉丁2》編寫劇本，在經過六個月的討論，工作室和製片人都有考慮改編中東民間故事《一千零一夜》，又有想過要製作出原著阿拉丁神燈的故事，該系列更包括「阿里爸爸與四十大盜」和「水手達」的故事，雖然目前仍未有確實消息指出會採用哪個故事為主，但就知道《阿拉丁2》不會只改編動畫為藍本，兩位編劇更提出了製作人喜歡並希望拍攝的原創故事。

終於可以繼續睇茉莉公主和阿拉丁的故事！（《阿拉丁》電影劇照）

迪士尼近年製作出不少真人版電影，當中有不少套都被問及何時會有續集，可見真人版電影的成功，去年《阿拉丁》上映時曾有熱愛原著的影迷對此不滿，但最終在全球大收10.5億美元，足以令不滿人事收聲接收，更是確保了續集的誕生。

目前仍未知道《阿拉丁2》何時會在戲院上映，但自去年電影完結後，片方已有一連串的準備功夫正在進行中，相信開機拍攝拍日可待，而且韋史密夫早前已完成了《重案夢幻再重組》的電影工作，據知娜奧美史葛完成了《神探俏嬌娃》後和Mena Massoud一樣目前手頭上未有新工作的安排，後者更在拍攝完《阿拉丁》後大呻冇人找他拍戲、冇工作，相信只要就到韋史密夫的檔期，在完成劇本後投入拍攝都不是難事。

搞得掂最有難度的韋史密夫檔期的話，相信開拍不成問題。（《阿拉丁》電影劇照）