Netflix《愛的過去進行式》終結篇預告曝光　死忠粉絲表示不捨

Netflix原創愛情電影系列《愛的過去進行式》(To All the Boys I've Loved Before)大受歡迎,首集在「爛番茄」(Rotten Tomatoes)獲得96%「新鮮度」(好評),有口皆碑。日前Netflix公布2021年原創電影片單,當中包括《愛的過去進行式》完結篇《愛的過去進行式:真愛永遠》(To All the Boys: Always and Forever)將於2月12日上架,而預告片亦於昨日(14日)公開。

畢業舞會是今集的重頭戲。(預告截圖)

今集劇情講到女主角Lara Jean跟男友Peter排除萬難復合後,二人準備高中畢業迎來大學生活,還有人生大事——畢業舞會。Peter十分期待跟Lara Jean的大學同居生活,但Lara Jean卻考不上同一間大學。此外,Lara Jean在春假的首爾故鄉之旅以及之後的紐約之旅,令她對未來的規劃有了不一樣的想法,究竟她能否和Peter長久地走下去?

更多預告精彩畫面

Noah Centineo因在戲中飾演男主角Peter而人氣急升,高大、靚仔又深情的形象令他成為新一代男神,他亦是Netflix力捧的新生代演員,很多「絲打」都十分期待Peter跟Lara Jean能否開花結果,但同時又因為完結篇而感到不捨。