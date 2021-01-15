Netflix《愛的過去進行式》終結篇預告曝光　死忠粉絲表示不捨

Netflix原創愛情電影系列《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）大受歡迎，首集在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）獲得96%「新鮮度」（好評），有口皆碑。日前Netflix公布2021年原創電影片單，當中包括《愛的過去進行式》完結篇《愛的過去進行式：真愛永遠》（To All the Boys: Always and Forever）將於2月12日上架，而預告片亦於昨日（14日）公開。

畢業舞會是今集的重頭戲。（預告截圖）

今集劇情講到女主角Lara Jean跟男友Peter排除萬難復合後，二人準備高中畢業迎來大學生活，還有人生大事——畢業舞會。Peter十分期待跟Lara Jean的大學同居生活，但Lara Jean卻考不上同一間大學。此外，Lara Jean在春假的首爾故鄉之旅以及之後的紐約之旅，令她對未來的規劃有了不一樣的想法，究竟她能否和Peter長久地走下去？

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Noah Centineo因在戲中飾演男主角Peter而人氣急升，高大、靚仔又深情的形象令他成為新一代男神，他亦是Netflix力捧的新生代演員，很多「絲打」都十分期待Peter跟Lara Jean能否開花結果，但同時又因為完結篇而感到不捨。