孖《銀河守護隊》成員拍喪屍片　華納拒課金導演即轉投Netflix

由《正義聯盟》、《蝙蝠俠對超人:正義曙光》導演Zack Snyder執導的Netflix 原創電影《Army of the Dead》,原定於2020年冬季在Netflix上架,不過後來決定延至2021年才面世,目前未有確實日子,不過近日官方就公開了一批新劇照!

《Army Of The Dead》將會上映一場極大型的搶劫。(《Army Of The Dead》電影劇照)

《Army of the Dead》自宣布開拍以來就受到外界高度關注,因為《Army of the Dead》最初由環球影業和華納兄弟合作,計劃作為2004年電影《活死人凶間》(Dawn of the Dead)的續集,不過直到2019年1月才等到Netflix宣布從華納兄弟手上取得其版權,最終由Zack Snyder回歸執導,總預算約為9000萬美元(約7億港元),後來Zack Snyder透露:「華納不想在喪屍電影上花貴這麼多預算,雖然我一直說服他們『這不僅僅只是一部喪屍片呀!』可能他們都沒有認真對待,所以我最終還是失敗了。」

Zack Snyder透露華納不願花貴大筆金錢在喪屍片上。(《Army Of The Dead》電影劇照)

幸好時隔多年Netflix出手才得以完成Zack Snyder夢寐以求的喪屍大作,當時他跟Netflix原創電影部門主管Scott Stuber提起這個計劃時,對方馬上答應更要求他即時寫動筆寫劇本,一周內就會開拍,過程非常爽快!

加上Netflix給予Zack Snyder絕對的創作自主權,也不會出現中途換導演、不會有人刪除他的心血結晶,令他也自言:「從來都沒有人可以給我這種完全的自由!」

《Army of the Dead》將會上演極混亂的人屍大戰。(《Army of the Dead》電影劇照)

《Army of the Dead》的背景設定在洛杉磯,講到爆發喪屍時,一名男子集結一班傭兵冒險闖入疫區,試圖進行有史以來最大規模的搶劫,Zack Snyder對此表示:「要是觀眾十分期待喪屍橫行的超混亂場面的話,那麼《Army of the Dead》將會令你感受到100 %的滿足,而且觀眾也會驚訝,戲中角色的內心有着無比的溫暖和真實的情感。」

2004年《活死人凶間》由Zack Synder執導,以2800萬美元(約2億1784萬港元)換來約1億236萬(約8億港元)票房,極為成功。(《活死人凶間》電影劇照)

《Army of the Dead》是Zack Snyder繼重拍《活死人凶間》(Dawn of the Dead)後的第二部喪屍題材電影,由《銀河守護隊》的「毀滅者德克斯」巴帝斯(Batista)主演,更請來日本着名演員真田廣之大曬劍術。

據知今次Zack Snyder在退出DCEU後,再次執導喪屍片,似乎有心為自己挽回名聲,加上接下來又會推出《Zack Snyder的正義聯盟》,而且他早在2004年以2800萬美元(約2億1784萬港元)的成本,大收約1億236萬美金(約8億港元)票房,在喪屍片仍不紅的年代闖出名號,相信他今次極具信心再次拍出一套話題喪屍作。