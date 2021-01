Netflix新預告曬冷超過70部作品　里安納度狄卡比奧新作壓軸登場

全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻,不少片商已計劃把今年年頭上映的電影率先延至下半年,其中包括由謝拉力圖(Jared Leto)主演的《魔比煞》(Morbius)。近日又有聲音指,《黑寡婦》、《007:生死有時》及《F9狂野時速》等,都會再度押後映期。另一方面,在戲院復業無期下,Netflix昨日突然公開預告,公布今年將推出超過70部原創電影,讓用戶在每星期都有新電影欣賞。

預告長近3分鐘,由《Red Notice》的三位主演姬嘉鐸(Gal Gadot)、狄維莊遜(Dwayne Johnson)及賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)揭開序幕。之後鏡頭一轉,見到多位荷里活影星登場,當中包括奧斯卡最佳女配角得主奧緹華史賓莎(Octavia Spencer),她將聯同美國著名諧星瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)主演另類的超級英雄電影《雷霆女神》(Thunder Force)。

另外,也有由首次擔任導演的電影作品推出,其中有由奧斯卡影后荷爾芭莉(Halle Berry)執導的《Bruised》,她將聯同前《變種特攻》戰友Adan Canto及UFC女子輕量級冠軍Valentina Shevchenko齊齊挑戰MMA擂台。至於憑《Hamilton: An American Musical》而走紅的Lin-Manuel Miranda,也迎來他的電影導演處女作,音樂劇電影《Tick, Tick... Boom!》將由第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲(Andrew Garfield)及《歌舞青春》(High School Musical)系列女星Vanessa Hudgens主演。

除此之外,預告還公開了多部讓粉絲期待的電影畫面,當中包括由「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)主演的《Escape from Spiderhead》、金球獎影后珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)主演的《有求必應日》(Yes Day)、「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)主演的《Sweet Girl》及由Zack Snyder執導的《活屍大軍》(Army of the Dead)續集《不死喪軍》等。

至於壓軸出場的,是由奧斯卡影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)及奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演的《Don't Look Up》。據了解,電影仍在拍攝當中,而電影的其他演員還包括梅麗史翠普、姬蒂白蘭芝、基斯伊雲斯、添麥菲查洛美及Ariana Grande等星級陣容。據了解,Netflix今年將有72部原創電影推出,用戶在每星期都有新電影欣賞。

