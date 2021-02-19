【同學麥娜絲．影評】男人四十破事兒　迷失中佬必有共鳴

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-19 23:30

《同學麥娜絲》的故事起源於阿堯導演2005年的一個紀錄片《唬爛三小》，這個紀錄片是阿堯導演幾個高中同學的真實生活Vlog。我想這再一次證實阿堯導演走在時代的最前端，在《大佛普拉斯》神預測才幹過人事件之後，赫然驚覺在YouTube界Vlog成為主流的前15年，阿堯就已經如此拍片。

阿堯導演一貫的台語加英語的碎念旁白，自然在《同學麥娜絲》裡面沒有少出現，也一如往常的使用台灣樂團的配樂，取景自台中街道。

這部片非常適合30至40歲的人看，而且適合自己一個人看，這部片的笑點和哭點在於，有些地方突然有了共鳴，眼淚或笑聲就突然直逼而出了，而我想這個共鳴點，可能對於每個人，都是不同的。

#以下內容含《同學麥娜絲》劇透

人生近40，正好面臨這種高不成低不就的年紀，四個同學──電風、罐頭、閉結、明天，正好都歷經了一些人生的轉捩點：

13張圖看完《同學麥娜絲》影評精華內容↓↓↓

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相關圖輯：2020年20套網民熱議台灣電影 《無聲》三甲不入《刻在》排第幾？（點圖放大↓↓↓）

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電風：平凡的上班族人生卡關

電風在事業卡關，為人太過正直，在自己同學的部門下工作，卻屢次無法升課長，甚至在加薪上也被「共體時艱」了。「把事情做對，比把事情做好重要」，這種原則應該是很多人永遠無法在職場上適應的，到底要多社會化，才能將正義都放在一邊，睜眼說瞎話？

電風花了好幾年，存了30萬（台幣、下同），和爸爸過世留下來的170萬，買了一個720萬的二房平車，平車實際上是在兩隻柱子的一個畸零地，停好車，車門是開不起來的。

房價問題在《同學麥娜絲》裡面不斷出現，甚至在最後片尾也狠狠的酸了建商廣告。台灣的房子太過昂貴，是不是無形中套住了很多人的人生，看似最平凡的電風，讀書、工作、買房、娶妻、生子，卻在買房階段花光了積蓄，以至於娶妻時，如此的驚慌，認為自己已經不足夠帶給妻小幸福。

罐頭：當底層遇到更底層

罐頭住在破舊的房子，時不時打些零工、做些派遣工作，與母親相依為命，曾在三溫暖吃減肥藥自殺，但也沒死成。有些迷信的他將錢包塞滿各式各樣的錢母，卻沒有一張新台幣。

罐頭在戶政事務所打工，幫忙查戶口，卻看見比自己更底層的社會現實，家徒四壁不足以形容，如果是在軌道旁，只有幾片紙板、一個躺椅、一個水桶的家，那是何等悲催？不，其實不一定，底層這種事，到底是不是我們的想像，就算是這樣的家，還是可以住人，甚至還能勸人幾句？

罐頭在查戶口的時候遇到自己仰慕的校花女神，只是這時的女神的工作，讓罐頭非常糾結。

罐頭甚至在夢中遇到加藤鷹（沒錯，真的請加藤鷹來演），加藤鷹鼓勵罐頭：「每個人都需要愛。」並且傳授了一些手指方面的秘方，然而，在罐頭第三次拜訪麥娜絲時，他還是無法越過那個坎，女神早已在心中成為神一般的存在，不該將她請下神壇。罐頭哭著走過街道，說不出的鬱結和心酸。

閉結：最單純的人終於遇到幸福了然後

閉結是整部劇裡面我最喜歡的角色，以紙紮屋為業，照顧年邁的阿嬤，和人說話時會結巴，但和鬼說話時不會。閉結聽了鄰人的意見，想找個老婆幫阿嬤沖喜，在婚友社遇見了幸福，很可能是頭一次有女孩會幫他完成想說的話、不在乎紙紮屋的這個行業，甚至還協助閉結的工作和起居。

閉結一直以為遇到老李和金童玉女是因為阿嬤日子不多，但萬萬沒想到這又是老天開的一個大玩笑，閉結有一天起床，發現自己不再結巴，將第一次不結巴的聲音給了阿嬤、朋友，和第一首可以完整唱完的歌後，卻馬上面臨了自己的死期，一群黑道殺錯人…人生真是唬爛三小。

明天：每個電影都要出現的黑化角色

圓不了的導演夢、省吃儉用的妻子，在一次拍攝市長宣傳片時，被抓去當選立委的棋子。從此，明天的人生開始失焦，就像尋常的政治人物，把朋友的紅白場當作造勢活動，跟助理有花邊、老婆只能顧全大局吞下去，在宣傳車上作為一個揮手的傀儡，導演夢早死在沙灘上了，為了錢？還是為了什麼？

「你多久沒脫我內褲了？」明天的老婆在人前還是一樣是個彬彬有禮的立委參選人夫人，但在破舊的廚房裡，發瘋扔雞蛋的背後，為了先生導演夢，曾失眠過多少夜晚，曾為拿掉孩子掉過多少眼淚？

我敢說，在《同學麥娜絲》，或多或少都會抓到一點與自己雷同的生命故事，是親友生離死別、是職涯卡關、是喜歡的人的跌落神壇、或是整個人生都不知所云？難得遇到台灣片，所有人堅持看完字幕才走，血淚斑斑的人生故事，誰不是如此？

後記 1.閉結家中，有一個鳳梨的日曆，那是《大佛普拉斯》裡面也出現過的，當時是在講沒背景的人，一輩子可能都等不到翻身的機會。 2.電風去的天主教堂，很難得找到這種融合中西文化的教堂，而這種只會講台語，不會講國語的早期台灣神職人員，的確可以把聖經唸得充滿押韻。演神父的演員，也同時演三溫暖老闆和老李。 3.納豆真是台灣片超愛用的悲情角色。 4.高委員在《大佛普拉斯》出現過，真的很適合演腐敗的政治角色。 5.閉結用紙紮了自己的新房子，裡面還有還願的那種花石子浴缸… 6.電風在上面處理的黑道燒廢棄工廠索取巨額理賠案件，是真的。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：星夜巴布，原文：《同學麥娜絲 影評》2020國片推薦 阿堯導演大佛普拉斯後再創高潮】