同學麥娜絲｜四主角反映現實寫照　「人到中年仲可以擁有夢想？」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-23 11:00

繼早前Netflix買下台灣話題性同志電影《刻在你心底的名字》後，近日再宣布將於2月20日全球同步上架勇奪金馬獎觀眾票選最佳影片《同學麥娜絲》，電影由鄭人碩、劉冠廷、納豆以及施名帥主演，當中納豆更憑《同學麥娜絲》中罐頭（林冠陶）一角勇奪金馬最佳男配角、還有最佳美術設計三大獎項。

《同學麥娜絲》中的四位好友都有各自的人生煩惱。（《同學麥娜絲》電影劇照）

四人四色 不同性格

《同學麥娜絲》講述四個男人由中學到中年都是摯友，各自有着不同的性格特式，鄭人碩飾演的「電風」，就是因為他人生每天不停在忙碌中打轉，但卻像一台中古電風扇一樣，吹出來的風力很有限，也漸漸發現自己永遠達不到理想；劉冠廷飾演的「閉結」，是位很會替別人着想的人，從他講話打結的樣子就看得出跟很多現代人一樣，心理有很多想法卻不知該樣講出口；納豆飾演的「罐頭」，則是一位常常胡思亂想的人；最後施名帥是不停在追逐導演夢的「添仔」，不過總是離成功差一步，最後更離夢想越來越遠，劇本更安排他的角色名做「吳銘添」，有「沒有明天」含義。

人到中年仲可以擁有夢想？

電影圍繞四人的人生，他們總喜歡聚在泡沫紅茶店玩牌講講話，其實角色劇本設定這四個角色，跟現今的觀眾或多或少都會一樣，懷疑人生、每天都只是為了生存、就算滿腦子有想法都不知如何完整表達之餘，既不會得失他人、夢想到了一定年紀，就會變得難以實現且被說在做白日夢等等，的確有讓人反思人生，更隱喻了現時全球每個角落都有可能正在發生的現實社會現象。