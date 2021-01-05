32歲愛瑪史東被拍到陀B相　大肚或影響回歸《蜘蛛俠3》大計？

影后愛瑪史東（Emma Stone）於2019年12月跟Dave McCary宣布訂婚，消息由Dave McCary在IG上公布，兩人面對鏡頭燦爛地笑着，愛瑪史東更曬出戒指，超級sweet！兩人原定在2020年3月舉辦婚禮，但就受新冠肺炎疫情影響，未能如期舉行，近日有消息指愛瑪史東被拍到最新大肚行街相，好快就會做媽媽喇！

32歲的愛瑪史東（Emma Stone）要做媽媽喇！（Getty Images）

愛瑪史東跟Dave McCary於2016年因合作綜藝節目《Saturday Night Live》而撻着，當時愛瑪史東任客席主持。

而在2020年9月外媒已經拍到愛瑪史東跟Dave McCary外出時手戴上金戒指、身穿吊帶褲，更重要的是她被影到腹部隆起，似乎已經懷有BB，不過當時的她既冇否認亦冇承認消息。

近日有傳媒再次拍到愛瑪史東陀B在洛杉磯外出，證實了愛瑪史東即將成為人母的好消息！相中愛瑪史東一身黑色出門，黑色長袖衫、legging、Cap帽、戴有口罩跟女友人外出，不過都有被拍到她拉低口罩抖氣的畫面。

愛瑪史東陀B成為回歸《蜘蛛俠3》最大阻礙。（電影劇照）

另外，12月初有指歷代「蜘蛛俠」將會攜同他們的女伴現身在《蜘蛛俠3》中，有指姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）已簽約再演Mary Jane Watson，愛瑪史東同樣願意演Gwen Stacy愛瑪史東，跟安德魯加菲再續前緣，但就因為目前愛瑪史東大肚的關係，未知會否影響拍攝，片方又會否等到她生完B休養好再補拍呢？《蜘蛛俠3》暫定於2021年12月21日上映。