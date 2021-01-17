【蜘蛛俠3】湯賀蘭21歲弟弟Harry驚喜現身　傳神秘角色已完成拍攝

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《WandaVision》早前在在迪士尼串流平台Disney+啟播，正式揭開了Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的序幕。除了《WandaVision》外，同屬MCU第四階段的《蜘蛛俠3》，近日外媒又傳來新消息。

由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演的《WandaVision》終於揭開了MCU第四階段序幕。（官方圖片）

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠3》在開拍前已經成為熱話，除了因為迪士尼與SONY因合約問題而出現短暫拆夥外，之後的所有消息都圍繞演出陣容，其中包括奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）預告他自己會重新飾演反派「電魔」及三代蜘蛛俠同框等，然而僅有奇異博士會亮相的消息獲官方認證。

《WandaVision》、《奇異博士2》及《蜘蛛俠3》曾被Marvel總監Kevin Feige稱為「三部曲」。（官方圖片）

近日，據《ComicBook》的報道，在《夜魔俠》（Daredevil）中飾演主角夜魔俠／Matt Murdock的英國男星Charlie Cox，據了解，已經完成《蜘蛛俠3》的客串戲份拍攝，然而目前未知道他的角色是來自電視版，還是來自其他平行宇宙。

由班尼迪甘巴貝治飾演的奇異博士暫時是唯一一位獲確認會在《蜘蛛俠3》亮相的超級英雄。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實去年都有聲音指出，由於Peter Parker的蜘蛛俠身份遭神秘客公開了，所以他急需要一位律師辯護，而當時就傳出夜魔俠或She-Hulk最大機會，皆因兩者都是律師。可是Charlie Cox在去年4月時曾否認有關說法：「我從沒聽過有關傳聞，我沒有參與其中。」他更表示，如果消息屬實的話，這或將是其他演員。

《ComicBook》指出Charlie Cox都有份客串演出，相信他將以律師身份亮相。（《夜魔俠》劇照）

除此之外，近日有外媒流出了《蜘蛛俠3》在阿特蘭大街頭拍攝的片場照，除了見到主角湯賀蘭外，還見到他21歲的弟弟Harry Holland，未知今次他是以演員還是幕後的身份協助電影拍攝。皆因據IMDb的資料顯示，Harry Holland曾經以幕後員工的身份協助《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）拍攝，當時他是一名製造助理，然而今次的片場流出照片則見到他正在「吊威也」。

21歲的Harry Holland都有在片場出現。（Twitter 擷圖）