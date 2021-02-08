【超級碗】《飛隼與寒冬戰士》全新預告出爐　飛隼交還盾牌予軍方

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-08 11:43

Marvel Studios繼推出劇集《WandaVision》後，第二部劇集《The Falcon and the Winter Soldier》鐵定下月19日在Disney+上架。官方今日（2月8日）在超級碗2021推出全新預告，見到反派終戴上原著漫畫的紫色面具，而前神盾局「特工13」也有在今次預告現身。然而最讓粉絲興奮的畫面，莫過於疑似見到飛隼及寒冬戰士有互用美國隊長盾牌。除此之外，全新海報也在同日出爐。

劇集鐵定下月19日在Disney+上架。（《The Falcon and the Winter Soldier》預告擷圖）

今次《The Falcon and the Winter Soldier》的預告長約2分鐘，簡單交代了劇集的故事背景，以及四位重要角色，其中包括飛隼、寒冬戰士，以及一同回歸Marvel電影宇宙的前神盾局特工Sharon Carter和反派Helmut Zemo。從預告開首，見到飛隼與寒冬戰士遭一名女子問話，該女子先問後者：「為何Sam（飛隼）讓你感到煩惱？」

鏡頭一轉，就見到兩人當時執行任務的畫面。相信這名女子是與他們合作的團隊，皆因之後見到飛隼及寒冬戰士在執行任務時從不太順利，到之後稍微有改進。莫非兩人是被迫合作？相信到時劇集會有所交代。

飛隼與寒冬戰士的合作有待改善。（《The Falcon and the Winter Soldier》預告擷圖）

另一重點就是反派Helmut Zemo，他甫出場時即稱：「超級英雄不能存在。」之後他指出他尚有未完成的工作，並戴上原著漫畫的紫色面具。Helmut Zemo曾在《美國隊長3：英雄內戰》登場，他曾是索高維亞恐怖分子，皆因他的所有家人都集體死於索高維亞災難中，所以他為了報仇而利用復仇者的恩怨引發他們自相殘殺。

Helmut Zemo回到索高維亞，這地方在《復仇者聯盟2》時被毀，因此也出現了索高維亞協議。（《The Falcon and the Winter Soldier》預告擷圖）

除此之外，相信美國政府不接受美國隊長的委任，挑選了由Wyatt Russell飾演的John F. Walker為美國隊長的軍方繼任人，於是見到預告有一幕，飛隼穿上西裝出席軍方活動，相信是把美國隊長的盾牌交回美國軍方。然而未知什麼原因，兩人試圖偷回盾牌時，竟遇上Sharon Carter。她是前神盾局「特工13」，是Peggy Carter的侄女。據官方的周邊商品圖片顯示，相信她被美國政府通緝。從預告來看，暫未知她會是飛隼、寒冬戰士的戰友還是敵人，但相信前者的機會較大。

《The Falcon and the Winter Soldier》鐵定下月19日在Disney+上架，故事背景設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，合共有6集，而相信劇集也會探討《美國隊長3》後發生過的事。

由Emily VanCamp飾演的前神盾局「特工13」登場。（《The Falcon and the Winter Soldier》預告擷圖）

據官方的周邊商品圖片顯示，相信Sharon Carter被美國政府通緝。（網上圖片）

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