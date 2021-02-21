《人潮洶湧》主角非劉德華不可？煩到應承先罷休︳專訪導演饒曉志

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-02-21 22:00

茄呢啡和殺手交換身份？一聽這個設定，一股濃濃的荒誕喜劇的氣息就迎面而來。 由饒曉志執導，劉德華、肖央、萬茜等主演的電影《人潮洶湧》大年初一上映。該片改編自那部著名的日本電影《盜鑰匙的方法》（ 鍵泥棒のメソッド）。電影中，頂級殺手周全（劉德華飾）和落寞群演陳小萌（肖央飾）在一次意外中交換了身份。殺手在跌入谷底的過程中，重新審視了愛情和生活；群演在冒充殺手的過程中，徹底重塑了人生……

看似荒誕的故事，其實包裹著一個溫暖的內核。導演饒曉志在接受時光網專訪時透露，片中有一句台詞：人潮洶湧，感謝遇見你，正是影片的點題之筆。「有一種感謝感恩在裡面，特別是在疫情之年過了之後，這種感謝，包括對身邊人的。我覺得我40歲了，這些年我也會有這樣的人需要去感謝。觀眾也一樣。」

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它不一定是關心你飛得高不高的那個片子，但它是關心你疼不疼的那個片子。 饒曉志

此前，饒曉志的執導的荒誕喜劇《無名之輩》以小博大，成為電影市場的一匹黑馬。在《人潮洶湧》中，他請來了自己的偶像劉德華。饒曉志也透露，為了請動片約滿滿的劉德華他花了許多心思，不但一直「煩」華仔，請他看看自己的劇本，甚至在華仔其他電影的首映禮上還要作為觀眾站起來發言，邀請華仔考慮下自己的項目。

功夫不負有心人，劉德華最終答應出演《人潮洶湧》，和肖央來了次互換人生。

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肖央在電影裡由群演變殺手，狠狠過了一把癮。但在接受時光網專訪時，他卻透露，生活中他可不想和別人交換人生，哪怕是劉德華，「比如我跟華哥互換人生。頭一天可能挺新鮮的，第二天我就發現他得吃素，對吧，他又不喝酒。我得偷偷吃肉去啊，然後沒過三天胖了，一出鏡就不是華哥了，又變回我了。」

你到別人的人生裡的時候，你反倒更容易看清自己怎麼回事。

導演當初為了說服劉德華接拍電影，專程到劉德華別的電影首映禮「踩場」，公開邀請他拍攝，誠意相當十足！（按圖睇睇《人潮洶湧》導演饒曉志專訪）▼

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