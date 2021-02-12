人潮洶湧｜劉德華連打肖央30幾巴掌臉都腫晒　大浴場激罕露胸肌

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-12 11:30

由劉德華、肖央、萬茜等人主演的《人潮洶湧》於今日大年初一（12日）內地上映，不過《人潮洶湧》的預售票不如預期，導演饒曉志感到自責，早前公開跟劉德華道歉，認為自己拖累了天王。

劉德華主演的《人潮洶湧》於大年初一內地上映。（《人潮洶湧》劇照）

《唐人街探案3》勢頭正盛，預售總票房超過7.74億元人民幣，穩佔榜首，難怪導演有壓力，不過劉德華安慰饒曉志：「沒事，我哪一部戲的預售是好的呢？放心，我們一定會逆襲的。」不過劉德華同樣有份客串《唐人街探案3》，所以對他來說預售票房必定不是大打擊。

在微博電影榜上，由劉德華主演的《人潮洶湧》熱度有87分，評不不低。（網上擷圖）

劉德華有份客串賀歲片《唐人街探案3》。（官方圖片）

另外，官方今日發布了《人潮洶湧》的「人生如戲」版預告，劉德華在戲中飾演一名頂級殺手周全，而肖央則是名落魄的茄哩啡演員陳小萌，兩個在一次偶然的車禍中互換了彼此的身份，從而引出了一系列陰差陽錯的幽默故事。

劉德華在戲中飾演一名頂級殺手周全。（《人潮洶湧》劇照）

今次在《人潮洶湧》的「戲如人生」預片中見到劉德華極多不同的樣貌，展現出唏噓、兇狠、恐慌、不安、奸詐的多重演技，劉德華在戲中除了是個殺手外，更會教肖央如何演戲到貼近真實。據知有場戲肖央被劉德華打了30多巴，拍完後雖然劉德華即時上前道歉，不過肖央的臉已腫了起來，還是笑着跟劉德華連說幾個「沒事」，的確十分敬業。另外就是難得露肉的劉德華在大浴場中，上身半裸、下身包着毛巾在半空中橫飛的場情更加令人欲知劇情如何發展下去。

有場戲劉德華打了肖央30多巴，拍完臉都腫了起來。（《人潮洶湧》劇照）

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