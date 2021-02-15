劉德華《人潮洶湧》1日僅上1場　導演發聲求排片：不堪也是我的戲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-15 08:00

由劉德華、肖央、萬茜等人主演的《人潮洶湧》於今日大年初一（12日）內地上映，不過《人潮洶湧》預售票房不如預期，直接影響院方排片，導演饒曉志除了公開跟劉德華道歉外，近日更在微博上發表言論。

《人潮洶湧》由劉德華主演，扮演一名頂級殺手。《人潮洶湧》劇照）

大年初一上映首日網上求排片

首先有網民在微博以「人潮洶湧評分」為題出帖，衝上熱搜話題榜，導演饒曉志看後有感而發在個人微博上先是寫下「看到了這個熱搜裡所有朋友的呼籲，是的，排片確實太慘了，我也十分理解院線的苦衷，我們預售不好所以排片不好，這是事實！我們努力了，可能方向不一定對，但確實努力了、盡力了！但我也想加入到這個呼籲排片的隊伍裡，我希望院線方能再給一些些的機會，在現有的場次上擠一兩場黃金場給我們，或者不要完全砍掉我們的場次，就像當初的《無名之輩》一樣，我們一點一點的來，說不定我們可以有一些給院線的回饋。」再加上雙手合十的emoji，看得出懇求之心極為深切。

《人潮洶湧》由劉德華、肖央主演，雖然在賀歲檔上映，但就因為排片的場次甚少，連帶票房成績一般，截至2月14日下午3點35分，總票房為7287萬人民幣。(《人潮洶湧》電影海報）

大年初二再度發聲

到了大年初二，饒曉志再度為《人潮洶湧》排片發聲，他寫下「我確實想要掙扎一下，雖然用『求』這個字會被說成賣慘求榮，但誠實面對眼前狀況，『求』一下即使沒那麼體面，但也是我能做的為數不多的選擇了。各方面原因造成了院線這樣的選擇，沒能吸引到大量的第一波觀眾，這個怪片方和我沒有做到位，無需另外指責誰。所以我是在理解院線立場的基礎上為自己電影『求』一些空間，也期待最後能相互成全，想表達《人潮洶湧》也是部好笑好看的電影，但絕不希望『道德』綁架任何一方。我在此也懇切的希望各位朋友，不抱怨、不拉踩，我們把自己認為好看的點、動人的段落傳出去，用口碑吸引更多的人走進影院，這樣或許才能真正的解決排片問題。理解朋友們的著急，但單純抱怨甚至爆出負能量的話語解決不了問題，經歷了疫情之年，我們應當理解院線的不容易。我會盡力而為，儘管有些事情，開場就註定了終局。電影裡換個人生很容易，現實世界很難，換個活法就意味著多一些再多一些的努力，不退縮更不會放棄！就像電影裡的臺詞：『再不堪，那也是我呀！』，所以，我『求』是因著，再不堪，這也是我的電影啊！」

+ 2 + 2 + 2

上網查閱指定戲院後發現，的確《人潮洶湧》的場次少得可憐，初三2月14日情人節只得唯一一場，初四亦只是多出一場場次，對比起票房冠軍的《唐人街探案3》初三有23場，初四亦有20場，難怪導演饒曉志心酸得要為電影發聲。

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