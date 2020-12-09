《蜘蛛俠3》另一宿敵歸隊與電魔聯手　傳首代MJ同愛瑪史東回歸

由Marvel、SONY攜手合作的跨宇宙超級英雄片《蜘蛛俠3》，今集的選角一直都令影迷非常關注，因為外界早已推測到電影中必定會有平衡宇宙，才能將過往的角色一一帶到戲中，除了三代蜘蛛俠同堂令人感到又興奮又期待外，今早（9日）再有消息指有舊角會強勢加盟！

有粉絲製圖扮劇照，預先「睇」三代蜘蛛俠同框。（網上圖片）

在2004年推出的《蜘蛛俠2》有最佳超級英雄電影之一的美譽，尤其是飾演八爪魚博士的Alfred Molina的廣受好評，多份外媒報導，蜘蛛人最大勁敵之一的八爪魚博士將會回歸《蜘蛛俠3》，更會請來Alfred Molina再次擔任八爪魚博士，不過他將會以如何形式回歸，目前則未有任何消息。

有指反派八爪魚博士將在新版《蜘蛛俠3》回歸演出。（電影劇照）

目前所知的，占美霍士（Jamie Foxx）將會回歸扮演電魔、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）將會接替鐵甲奇俠導師一角，接力輔助Peter Parker，而前兩代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）以及安德魯加菲（Andrew Garfield）回歸的消息仍未確切證實。

占美霍士回歸扮演電魔。（電影劇照）

不過原來除了兩位男角外，有最新消息指出目前正在洽商他們的女伴都會被帶到《蜘蛛俠3》中，有指姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）已簽約再演Mary Jane Watson，愛瑪史東（Emma Stone）同樣願意演Gwen Stacy，跟安德魯加菲再續前緣。如一切屬實，今集似老友聚舊多啲。《蜘蛛俠3》暫定於2021年12月21日上映。

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