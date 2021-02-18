【狂舞派3】入場前你要知道的七件事　《狂舞派2》原來有拍出嚟

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-18 14:25

經歷78日停業，戲院終於在今日初七人日（18日）重開，8部電影隨即上畫，當中包括港產片《狂舞派3》，這部相隔8年才面世的續集，相信令很多影迷引頸以待，大家入場前先做足功課，睇睇以下七大重點！

《狂舞派2》在《狂舞派3》中上映。（劇照）

1／相信觀眾最關心的是，《狂舞派2》究竟去咗邊？導演黃修平如此解畫：「續集《狂舞派2》將會展現在電影的平行空間裡，直接開拍《狂舞派3》」，簡單來說就是「戲中戲」，《狂舞派2》在《狂舞派3》中上映。

2018年《狂舞派3》曾公開招募演員。（網上截圖）

2／除了原班人馬顏卓靈、蔡瀚億（BabyJohn）及楊樂文（Lokman）等人，導演黃修平於2018年8月曾公開招募演員，涵蓋老、中、青十多個角色，最後有新面孔游學修、吳肇軒、Afuc（阿弗）、Error成員DeeGor（何啟華）及人氣童星劉小華（劉皓嵐）加入。

重溫第一集《狂舞派》劇照

+ 15 + 15 + 15

3／第一集《狂舞派》在2013年上映，當年在不被看好的情況下，由8月8日上映至11月18日，收1364萬港元票房，連帶幾位主角亦因此爆紅。

「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」成為金句。（《狂舞派》劇照）

4／《狂舞派》大受年輕觀眾歡迎，戲中對白「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」更成為金句。

顏卓靈再次施展舞技。（《狂舞派3》預告截圖）

5／今集以Hip hop文化對抗地產霸權的主題，講述在「龍城工廈區」打滾的一眾藝術家，曾參與製作《狂舞派》及《狂舞派2》，面對地產商強迫轉型，他們如何守護自己的心血？

更多預告場面

+ 2 + 2 + 2

6／主題曲《歡迎嚟到呢座城市》獲提名《第57屆金馬獎》最佳原創電影歌曲，由Hip Hop歌手霍嘉豪（Heyo）、阿弗及「奶茶」劉敬文等人主唱，歌詞談及以Hip Hop對抗霸權，拒絕令Hip Hop淪為商品和形象工程。

主題曲《歡迎嚟到呢座城市》獲提名《第57屆金馬獎》最佳原創電影歌曲。（劇照）

7／近日榮升人夫及人父的麥秋成，回歸為《狂舞派2》擔任編舞，他更因此獲提名《第57屆金馬獎》最佳動作設計。