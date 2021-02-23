【拆彈專家2】兩大極罕見演員客串　其中一位來頭相當強勁

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-02-23 08:30

近日上映的《拆彈專家2》，除了有兩大影帝劉德華及劉青雲坐鎮，以及內地女星倪妮、謝君豪、姜皓文、吳卓羲以及黃德斌等人主演，原來仲有兩位很多年沒有拍電影的卡士現身，其中一位的來頭仲相當強勁，究竟係邊個呢？

楊吉璽近年演出有演出舞台劇。（一條褲製作FB圖片）

《拆彈專家2》的演員名單中出現多年沒拍戲的楊吉璽及顧紀筠，前者是前香港電台中文台台長兼資深傳媒人，在90年代拍過幾部電影，扮演警司、警隊指揮官及腦科醫生，對上一次拍戲已經是1997年的《熱血最強》，而今次在《拆彈專家2》飾演保安局局長。

楊吉璽不止一次演過警察，今次升呢做保安局局長。（電影截圖）

講起保安局局長，在歷年港產影視作品中這個角色的出現次數不多，當中最經典要數劉德華在《寒戰》扮演的版本，想知仲有邊位演員扮過，立即點擊下圖！

顧紀筠有十幾年冇拍戲。（劇集截圖）

另一位驚喜客串的是顧紀筠，相信觀眾較記得她在電視台擔任司儀，以及在TVB劇集的演出，而其實她在80年代初就拍電影，包括《烈火青春》，《四個32A和一個香蕉少年》及《記得…香蕉成熟時3為妳鍾情》等，而對上一部電影是2005年的《龍威父子》，今次在《拆彈專家2》飾演警司。