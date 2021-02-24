吳孟達患癌｜田啟文證星爺關心達哥病情︰佢關心朋友只是習慣低調

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-24 14:57

日前傳出現年70歲的吳孟達（達哥）因病重入院，好友田啟文（田雞）向傳媒透露達哥不幸罹患肝癌，兩個月前已做過切除手術，不過身體尚未復原，現正準備接受化療。

吳孟達早前不惜送院。（資料圖片）

曾經，有星爺的電影就有吳孟達達哥。(劇照)

今早（24日）有消息傳出周星馳（星爺）一睇到新聞，便馬上致電田雞查問詳情，不過就因為田雞當晚早瞓，電話亦熄機未有即時聯繫上。早年達哥跟星爺合作無間，拍出多套經典電影如：《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等等，有傳原先星爺在《功夫》中預留角色給達哥，但後來因檔期關係未能出演，因此傳出兩人不和的說法，而《少林足球》亦成為兩人最後一套合作電影。

周星馳跟吳孟達的父子演出，奠定日後的拍檔合作。（影片截圖）

不過今次星爺主動致電田雞，詢問達哥的身體狀況，即時打破多年不和的傳聞。今日田雞回應《香港01》時都有回應達哥最新消息：「據我所知，達哥嘅情況緊係冇外界講到咁嚴重啦，只不過現在做化療會比較傷，因為佢之前身體狀態唔係幾好。知道佢呢兩日身體OK，幾好嘅。」

近日田雞都有回應吳孟達的身體健康狀況。（吳宇峰 攝）

提到星爺親自找田雞詢問達哥狀況，田雞證實確有此事。「佢知道新聞後有通過電話，大概講咗個情況，佢都好關心達哥，然後又諗下我哋有啲咩可以幫到手。」及後田雞都有補充：「暫時冇聽過達哥經濟上有乜嘢問題！星爺一向都好關心身邊朋友，只不過佢習慣低調！」

點擊睇更多：