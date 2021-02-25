【蜘蛛俠3】No Way Home香港戲名點譯好？　網民集思創意大爆發

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湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠》系列第三集終於公布片名為《Spider-Man: No Way Home》，台灣方面暫時譯作《蜘蛛人：無回之戰》，香港發行商就未有消息，但網民已經急不及待為新一集《蜘蛛俠》改名，其中有些仲相當有創意！

《蜘蛛俠》系列第三集公布片名為《Spider-Man: No Way Home》。（影片截圖）

過去兩集《蜘蛛俠》在中、港、台都有不同譯名，首集《Spider-Man: Homecoming》，分別譯作《蜘蛛俠：英雄歸來》（中）、《蜘蛛俠：強勢回歸》（港）、《蜘蛛人：返校日》（台），例外新加坡版就叫《蜘蛛俠：英雄回歸》。續集《Spider-Man: Far From Home》，台灣譯作《蜘蛛人：離家日》、內地叫《蜘蛛俠：英雄遠征》，而香港與新加坡就用上《蜘蛛俠：決戰千里》。

前一日三位主角玩劇透，原來都係呃人。（影片截圖）

至於今年12月上映的第三集《Spider-Man: No Way Home》，字面上是有家歸不得，台灣譯名暫定為《蜘蛛人：無回之戰》，聽落有打死罷就的意味，香港版譯名仍有待片商公布，大家先點擊下圖睇睇網民心水譯名：

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