蜘蛛俠3｜湯賀蘭親口否認三代同堂　「不過Marvel唔係首次呃我」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-10 13:00

Marvel聯合SONY PICTURE合製的超級英雄電影《蜘蛛俠3》（Spider-Man），一直以來都有傳會有不少舊角色回歸，大玩平行宇宙，目前確定了反派「電魔」占美霍士（Jamie Foxx）和「八爪魚博士」艾佛莫連納（Alfred Molina）將會加入，而「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）則會成為蜘蛛俠的人生導師。

湯賀蘭首次公開回應蜘蛛俠三代同堂一事。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

早前一直有傳Marvel和SONY會搵來三代蜘蛛俠同台，令影迷對於杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）以及湯賀蘭（Tom Holland）同場的期待值極高。加上在最近一集《WandaVision》中，「紅女巫」伊莉莎白奧森（Elizabeth Olsen）重新安排角色，由變種特攻（X-MEN）的「快銀」Peter Evans飾演自己的弟弟，由此打開了首個平行宇宙，影集更會連接到《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的瘋狂多元宇宙，令到影迷更加相信《蜘蛛俠3》都會有同樣做法，將盛傳的舊角通通帶到《蜘蛛俠3》當中。

湯賀蘭否認蜘蛛俠三代同堂一事。（《蜘蛛俠》劇照）

不過近日湯賀蘭向外媒正式回應三代同堂的問題，他：「不，不，他們不會出現在這部電影中，除非他們向我隱瞞這重大的信息，對我來說這是天大的秘密，據我目前所知，他們不會出現。」究竟Marvel係又爆湯賀蘭爆響口劇透還是人係冇三代同堂呢？

Marvel曾呃湯賀蘭，羅拔唐尼的喪禮是婚禮。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

事實上，Marvel已經唔係第一次呃湯賀蘭，影迷應該記得在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，最後鐵甲奇俠羅拔唐尼的喪禮中，他曾被告知他要參加的是結婚派對，雖然當時他覺得大家面露哀傷的表情感到奇怪，湯賀蘭在訪問中同樣有提起此事更自嘲：「我100%肯定他們會繼續整蠱我，其實我已經拍了8星期，不過我還是對於這套電影毫無頭緒。」究竟Marvel係又爆湯賀蘭爆響口劇透還是真係冇三代同堂呢？