蜘蛛俠3｜湯賀蘭親口否認三代同堂　「不過Marvel唔係首次呃我」

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-02-10 13:00

Marvel聯合SONY PICTURE合製的超級英雄電影《蜘蛛俠3》(Spider-Man),一直以來都有傳會有不少舊角色回歸,大玩平行宇宙,目前確定了反派「電魔」占美霍士(Jamie Foxx)和「八爪魚博士」艾佛莫連納(Alfred Molina)將會加入,而「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)則會成為蜘蛛俠的人生導師。

湯賀蘭首次公開回應蜘蛛俠三代同堂一事。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

早前一直有傳Marvel和SONY會搵來三代蜘蛛俠同台,令影迷對於杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)以及湯賀蘭(Tom Holland)同場的期待值極高。加上在最近一集《WandaVision》中,「紅女巫」伊莉莎白奧森(Elizabeth Olsen)重新安排角色,由變種特攻(X-MEN)的「快銀」Peter Evans飾演自己的弟弟,由此打開了首個平行宇宙,影集更會連接到《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的瘋狂多元宇宙,令到影迷更加相信《蜘蛛俠3》都會有同樣做法,將盛傳的舊角通通帶到《蜘蛛俠3》當中。

湯賀蘭否認蜘蛛俠三代同堂一事。(《蜘蛛俠》劇照)

不過近日湯賀蘭向外媒正式回應三代同堂的問題,他:「不,不,他們不會出現在這部電影中,除非他們向我隱瞞這重大的信息,對我來說這是天大的秘密,據我目前所知,他們不會出現。」究竟Marvel係又爆湯賀蘭爆響口劇透還是人係冇三代同堂呢?

Marvel曾呃湯賀蘭,羅拔唐尼的喪禮是婚禮。(《復仇者聯盟4:終局之戰》電影劇照)

事實上,Marvel已經唔係第一次呃湯賀蘭,影迷應該記得在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中,最後鐵甲奇俠羅拔唐尼的喪禮中,他曾被告知他要參加的是結婚派對,雖然當時他覺得大家面露哀傷的表情感到奇怪,湯賀蘭在訪問中同樣有提起此事更自嘲:「我100%肯定他們會繼續整蠱我,其實我已經拍了8星期,不過我還是對於這套電影毫無頭緒。」究竟Marvel係又爆湯賀蘭爆響口劇透還是真係冇三代同堂呢?