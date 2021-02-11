【WandaVision】《蜘蛛俠：決戰千里》隱藏彩蛋　或與劇集有連繫

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-11 17:00

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《WandaVision》，劇情愈來愈緊湊，而剛播放的第五集更成為網絡熱話，皆因一位極有份量的角色客串。即使短短數秒，但都足夠讓粉絲震驚。早前劇集的執行監製親自揭開促成這次合作的背後原因。

由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演的《WandaVision》愈來愈緊湊，劇情意想不到。（《WandaVision》劇照）

現年42歲的Jac Schaeffer是一名電影導演、監製及編劇。她在2009年推出自編自導的電影《TiMER》，但一直去到2017年才有新作品推出，就是為迪士尼編寫21分鐘的短片《魔雪奇緣：小白的驚喜任務》。兩年後獲Marvel Studios邀請，以不掛名形式協助撰寫《Marvel隊長》劇本，之後獲委任成為《黑寡婦》編劇之一，繼而再擔任《WandaVision》節目統籌兼、執行監製及試播集編劇。近日她接受官方Marvel訪問時，重提第五集「驚喜」安排的背後原因。

試播集是由Jac Schaeffer所編劇。（《WandaVision》劇照）

Jac Schaeffer解釋促成Evan Peters飾演的FOX版快銀加入Marvel電影宇宙（MCU）的計畫是她與另一名執行監製Mary Livanos的共同決定，唯要使這次客串奏效則需要花很長時間去籌備：「這劇集讓人難以置信，因為它需要應付不同層面，例如牽涉真實與不真實、演出、演員、觀眾及粉絲等，我們認為把Evan帶來MCU將會是最震撼的一幕。」

《WandaVision》劇情愈來愈緊湊，究竟最後如何完結呢？（《WandaVision》劇照）

至於如何引入他，她續稱原來早已下了決定：「我們很早就想到可以透過哥哥、親人或任何形式來到鎮上這橋段，並與紅女巫與幻視一家串連起來，因為這是處境喜劇的做法。」Jac Schaeffer最後表示，其實當初Marvel Studios總裁Kevin Feige擔心Evan Peters的出現「不合理」，如今他順利來到MCU，相信其他FOX版的Marvel舊角色都可以隨時加入MCU。

Evan Peters飾演的FOX版快銀加入Marvel電影宇宙，現身《WandaVision》第五集。（《WandaVision》劇照）

除此之外，近日有影迷同時發現了連接2019年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》的彩蛋。據了解，在《蜘蛛俠：決戰千里》片尾片段時，見到Nick Fury身在太空船，而他旁邊的螢幕出現一個六角形的物體。而在《WandaVision》中，六邊形形狀的物體正是由紅女巫所創建的「家」，皆因當時Darcy Lewis認為紅女巫所創建的「家」形狀像六角形，因此稱它為「Hex」。

Darcy Lewis稱紅女巫所創建的「家」為「Hex」，因為其形狀像六角形。（《WandaVision》劇照）

據Marvel Studios指出，《WandaVision》的故事是在《復仇者聯盟4：終局之戰》後發生，而《蜘蛛俠：決戰千里》則發生在8個月後。莫非天劍局未能勸服紅女巫，要勞煩Nick Fury協助，所以他也正研究紅女巫所創建的「家」？相信餘下的集數自有分曉。