【蜘蛛俠3】官方正式公布副題　湯賀蘭確認︰合約已經完結

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-25 13:00

由湯賀蘭主演的《蜘蛛俠3》，昨日突然鬧出三組不同的副題，成功在網上掀起話題。今日官方終於公布了全新副題，電影預計會在今年12月上映。如果湯賀蘭在合約到期前還沒有續約，這將是他最後一部Marvel電影宇宙（MCU）的作品。

官方公布了《蜘蛛俠3》的副題。（官方圖片）

《蜘蛛俠3》昨日鬧出三組不同的副題，成功在網上掀起話題。今日SONY延續這話題，順勢公開官方的副題為《Spider-Man: No Way Home》。從官方發布的宣傳短片可以見到，「蜘蛛俠」湯賀蘭、「MJ」Zendaya及飾演蜘蛛俠肥仔好友的Jacob Batalon，從導演Jon Watts的辦公室走出，湯賀蘭得知自己得到的是假戲名，抱怨自己再次被騙。旁邊的Zendaya則表示，皆因他經常劇透，才會有此下場。

昨日鬧出三組不同的《蜘蛛俠3》副題。（官方圖片）

之後三人慢慢離開鏡頭，最後鏡頭聚焦在白板上，也正式公布了《蜘蛛俠3》的官方副題。有趣地，白板上有其他一堆後備的副題，其中竟然還出現過粉絲期待著的「Work From Home」及前作「Far From Home」等，而電影預計會在12月上映。除了一堆關於蜘蛛俠的訊息外，白板上還有鐵甲奇俠的「弧形反應爐」（Arc Reactor）。

官方終於公布了全新的副題。（官方影片擷圖）

+ 4 + 4 + 4

除此之外，湯賀蘭在接受《Collider》訪問時，確認《蜘蛛俠3》將會是合約的最後一部MCU的作品：「（根據合約，《蜘蛛俠3》）將是我最後一部作品，所以我一直跟他們說，如果她們要我回來，我會心動的。我熱愛在這神奇世界的每一分鐘。」他還表示他因為「蜘蛛俠」而讓他生命變得更好：「我很幸運可以在這裡。如果她們要我回來，我會在這裡，如果她們不願意，我會開始幸福的新生命，因為這是一段了不起的旅程。」

湯賀蘭確認將不會有「三代蜘蛛俠同框」的畫面。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

另外，湯賀蘭與名嘴Jimmy Fallon對談時，再次確認將不會有「三代蜘蛛俠同框」的畫面：「如果她們這樣做的話，那真是太奇妙。可是Marvel由始至終都沒有告訴我，而我從頭到尾讀過劇本，只有我是蜘蛛俠。或者她們沒有告訴我，但目前為止他們都沒有客串。」