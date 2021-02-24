湯賀蘭宣布《蜘蛛俠3》副標題　3個版本呃埋Zendaya：我好亂

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-24 20:00

由Marvel Studios以及SONY合拍的《蜘蛛俠3》，一直都引起外界好奇究竟今集「副標題」會是甚麼呢？由於前兩集《蜘蛛俠》都跟「Home」有關，早前有影迷預測《蜘蛛俠3》會係《Spider-Man: Homeless》，十分搞笑！今日湯賀蘭終於都在個人IG上「公布」《蜘蛛俠3》的副標題！

湯賀蘭今早（24日）在個人IG公布了《蜘蛛俠3》的副標題為「Phone Home」。（Tom Holland IG）

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、蜘蛛俠好友「Ned」的Jacob Batalon以及飾演「MJ」的Zendaya今早（24日）分別公開了《蜘蛛俠3》的「副標題」，不過最沒令人想到的是，三人所公布的副標題都不一樣，引起影迷熱議究竟邊個先係真，定冇一個係真呢？

點解睇3人對標題的反應：

由於目前《蜘蛛俠3》出現了3個副標題，令影迷們都滿頭問號，就好似Zendaya留言「我好亂啊！」、Jacob Batalon問：「等等先，點解你個個唔同架？」一樣，有指因為湯賀蘭成日都劇透，所以Marvel又出一招呃晒全世界，不過對此3人原先均表示「好興奮同大家介紹新戲的副標題」，但最後卻搞到頭都大埋，仲話要打電話問導演Jon Watts問個究竟！

不過這只似是Marvel和SONY為宣傳《蜘蛛俠3》的特別手法，加上Marvel Studios官方IG目前仍未有正式公開的post，據傳「副標題」將會在今日播出的《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上正式公布，引起影迷熱列討論。