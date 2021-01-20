【雷神4】涅布娜確定加入　演員Karen Gillan又要剃光頭？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-20 20:15

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》第4集《Thor: Love and Thunder》，即將在澳洲展開拍攝，各主要演員已完成隔離準備開工，曾於《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarök）客串的麥迪文（Matt Damon），日前亦抵達澳洲進行隔離，而最新消息指一個重要角色亦確定回歸！

Karen Gillan曾為「涅布娜」一角剃光頭。（Getty Images）

飾演「涅布娜」的英國女星Karen Gillan近日在Instagram的限時動態回答粉絲問題時，確認會加入《雷神奇俠4》，並已飛抵澳洲進行14天強制隔離，有網民問她會否再次剃光頭演出，她說不用但就要剪短頭髮，以更方便戴頭套化特技妝。

Karen Gillan表示今次不用剃光頭但要剪短頭髮。（影片截圖）

《雷神奇俠4》卡士相當華麗，除了基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及「女武神」Tessa Thompson，扮演雷神戀人Jane Foster的妮妲莉寶雯（Natalie Prortman）亦會回歸，而基斯頓比爾（Christian Bale）就會扮演反派Gorr the God Butcher，加埋《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的「星爵」（Star-Lord）基斯派特 （Chris Pratt），單睇陣容已經非常吸引。