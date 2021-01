【雷神4】涅布娜確定加入　演員Karen Gillan又要剃光頭？

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-01-20 20:15

Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》第4集《Thor: Love and Thunder》,即將在澳洲展開拍攝,各主要演員已完成隔離準備開工,曾於《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarök)客串的麥迪文(Matt Damon),日前亦抵達澳洲進行隔離,而最新消息指一個重要角色亦確定回歸!

Karen Gillan曾為「涅布娜」一角剃光頭。(Getty Images)

飾演「涅布娜」的英國女星Karen Gillan近日在Instagram的限時動態回答粉絲問題時,確認會加入《雷神奇俠4》,並已飛抵澳洲進行14天強制隔離,有網民問她會否再次剃光頭演出,她說不用但就要剪短頭髮,以更方便戴頭套化特技妝。

Karen Gillan表示今次不用剃光頭但要剪短頭髮。(影片截圖)

《雷神奇俠4》卡士相當華麗,除了基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)及「女武神」Tessa Thompson,扮演雷神戀人Jane Foster的妮妲莉寶雯(Natalie Prortman)亦會回歸,而基斯頓比爾(Christian Bale)就會扮演反派Gorr the God Butcher,加埋《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的「星爵」(Star-Lord)基斯派特 (Chris Pratt),單睇陣容已經非常吸引。