Marvel《雷神4》澳洲正式開機　基斯咸士禾夫短髮留鬚背心現身

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-27 14:00

Marvel系列《雷神4》《Thor: Love and Thunder》繼續由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、基斯頓比爾（Christian Bale）、基斯柏特（Chris Pratt）、嘉倫招莉仁（Karen Gillan）等人主演，等了很久都未有Marvel大片上映，單是有有關Marvel消息傳出已經令粉絲興奮。

妮坦莉寶雯回歸《雷神4》.（GettyImages）

今日（26日）「雷神」基斯咸士禾夫在個人IG分享多張照片，證實今日為《雷神4》開機拍攝，並寫下今天投入美好的拍攝日，更有不同的舞者為其進行歡迎儀式。及後他又提到澳洲的原住民應該會為這個國家而感到驕傲，1月26日是澳洲國慶日，不過許多人將這日定為剝奪、疾病大流行、邊境暴力、文化破壞、謾罵、家庭分裂、服從極端社會政策的日子。

不過「雷神」希望大家都可以好起來，團結在一起，互相支持，讓大家可以找到一個日子，會讓所有澳洲人都會共同慶祝。

《雷神4》暫時定檔於2022年5月6日上映。