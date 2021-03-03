《新年前夕》劉寅娜為戲剪走標誌長髮　秀英笑言自己比角色蠢

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-03 23:00

韓國電影《新年前夕》由金剛於、劉寅娜、柳演錫、李沇熹、李東輝、廉惠蘭、少女時代成員秀英等人主演，講述四對情侶在新年前一星期各自經歷以及度過婚姻失敗、挫折或感情的考驗，最終四對情侶能否在新年前揮別過往的低潮，成功克服重重的難關守護彼此的幸福呢？

金剛于今次以一頭捲髮示人。（《新年前夕》電影劇照）

對於金剛于造型跟以往角色不一樣，由其是今次以一頭捲髮示人，他表示：「因為角色是總有一位在大家身邊的設定，所以今次電影中的頭髮造型跟我以前的有點不同。導演都表示喜歡這造型，說不用多作改變我自己很喜歡的捲髮，所以不是強制的造型。由於兇殺組探員是比較嚴肅，有專業的感覺，尤其角色是已離婚4年的男士，所以我就看看頭髮造型能否對角色有點幫助。」

秀英跟戲中的角色「五月」一樣充滿正能量。（《新年前夕》電影劇照）

近年秀英不時都會演出戲劇，今次飾演「五月」這角色充滿正能量，跟平常的形象差不多又很適合，問及她有冇特別需要為角色準備時，她：「老實說，我並非像五月般聰明。但諗深一層，我是比較酷及冷靜，這是我第一次演一個這樣明亮可愛的角色，盡量依照導演的指示和要求，嘗試以這角色傳遞出治癒的感覺。當然五月是個好朋友，是個具有特殊性格的人。我認為這是一個非常清晰、正氣的角色，覺得就像是在我們周圍的年輕人一樣，希望能傳達正能量。」

劉仁娜剪走一頭標誌性長髮！（《新年前夕》電影劇照）

另外對於劉仁娜有新形象，剪走一頭標誌性長髮，她：「這次角色有些誇張的表情，是個外冷內熱的人，因此我付出很多努力，導演亦幫助了我很多，在表達方面給予我很多意見。由於我的角色是復康治療師，是專業人士，因為疫情關係只能練習了一些攀爬之類的運動。導演在第一次會議上就跟我說要把頭髮剪很短，以貼近經驗豐富專業人士的模樣，所以我提出了建議，那天走去剪了頭髮。」