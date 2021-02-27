派拉蒙推自家串流平台　《職業特工隊7》打頭陣但未敢戲院同步

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-27 09:00

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）由開拍到遇上新冠肺炎停工，再到復工趕拍攝進度，豪使數百萬英鎊，再因為湯告魯斯在片場大鬧員工，幕後員工陷崩潰爆離職潮等等，諸多事情發生。

《職業特工隊7》將於今年11月19日上映。（《職業特工隊：叛逆之謎》劇照）

受新冠肺炎疫情影響，不少電影公司都落力發展串流平台，望跟Netflix分一杯羹之餘，亦能擴大自家公司版圖。同樣地近日ViacomCBS宣布將為旗下電影公司Paramount推出串流電視Paramount Plus，下月4號就會面世，屆時會以兩部大片《職業特工隊7》以及《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）打頭陣，吸引影迷加入Paramount Plus，而且電影將在戲院僅上映個半月就會在Paramount Plus中提供給影迷觀看。

《無聲絕境2》將會在9月17日上映。（《無聲絕境》截圖）

事實上12月華納兄弟（Warner Bros.）宣布將17套大製作搬上HBO Max，戲院跟串流平台同步上映，消息一出華納即被外國戲院AMC總裁鬧爆，完全犧牲了戲院的利益，所以有理由相信Paramount仍堅持將電影照搬上大銀幕，不過個半月後就會極速在Paramount Plus公開，進行雙線發展！

如無改動，《職業特工隊7》將會於今年11月19日上映，而《無聲絕境2》則安排在9月17日上映。

【職業特工隊7】湯告魯斯再挑戰新極限 連人帶車跳落山勁玩命

華納17套大製作搬上HBO Max同步放映 AMC總裁不滿︰犧牲戲院利益

接下來華納的大片有：