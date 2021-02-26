消失的情人節｜陳文媛舊愛周群達演賤男　成功抽水「跳舞群組」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-26 20:15

由台灣導演陳玉勳執導，金馬獎最佳男配劉冠廷、李霈瑜主演的《消失的情人節》，在去年金馬獎中成為大贏家，獲獎包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳視覺效果等5個獎項。

《消失的情人節》現已上映。（《消失的情人節》電影劇照）

周群達在《消失的情人節》中扮演「世紀賤男」。（周群達FB）

《消失的情人節》的演員影迷未必全部都認識，不過當中演「世紀賤男」舞蹈老師「劉文森」的周群達其實是位香港人，原名為黎登勤，前香港滑浪風帆隊的代表，更是香港奧運滑浪風帆金牌得主李麗珊的表弟。1998年更代表香港滑浪風帆隊獲得亞洲比賽男子重量級冠軍！

周群達曾跟陳文媛相戀。（劇照）

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後來周群達入行拍電影，2000年推出處男作《I Do戀性世代》（當時藝名為「登勤」），拍攝意識大膽的男同志情慾片，2001年曾跟陳文媛（Bobo）相戀，有指同年陳文媛認識陳冠希後，火速跟周群達分手。後來周群達2005年犯過藏毒，改藝名為周群達轉戰大陸及台灣，拍過多套台劇以及台灣電影，早前曾返港拍攝劇集《隱世者們》飾演殺人專家，亦有在《反黑》中演洪樂的辦事人鬼王。

周群達在戲中扮演舞蹈老師，用跳舞來氹闊太、呃女仔，完全食正香港早前爆出的疑似「跳舞群組」話題，仲一齊跳「蝦舞」。至於究竟他的手法有多賤呢？跟「跳舞群組」有多相似呢？就要留侍入場睇戲至知！