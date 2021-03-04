雷霆女神｜「假海拉」拍《雷神4》？　瑪莉莎麥卡菲變超大碼英雄

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-04 19:00

由奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎（Octavia Spencer），以及美國知名喜劇女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）主演的《雷霆女神》（Thunder Force），今日發布了首條預告，影迷可以率先了解到兩位另類超級英雄是如何誕生外，還見到兩人合作時笑料百出。

瑪莉莎麥卡菲（左）與奧緹華史賓莎合作一部與眾不同的超級英雄電影《雷霆女神》。（IMDb 圖片）

《雷霆女神》由《賤偵MADAM摷公仔》（The Happytime Murders）監製Ben Falcone，這也是他與瑪莉莎麥卡菲第六次合作，而今次的《雷霆女神》，找來奧斯卡兼金球獎最佳女配角獎得主奧緹華史賓莎，齊齊在超級英雄橫行的電影宇宙中，建立與眾不同的超級英雄團隊。

《雷霆女神》是導演Ben Falcone與瑪莉莎麥卡菲（左）第六次合作。（IMDb 圖片）

首條預告長近3分鐘，故事講述超級壞蛋四出破壞，分離多時的兒時好友莉蒂亞（Lydia）及艾蜜莉史坦頓（Emily Stanton）再次重聚。原來後者正在研發基因平台，讓普通人都可以擁有超能力，聯手對抗在Marvel電影宇宙飾演「螳螂女」的Pom Klementieff、《蟻俠》系列的Bobby Cannavale及Jason Bateman等。有趣的是，瑪莉莎麥卡菲近日被外媒拍到出現在《雷神4》的片場，並扮演「假海拉」。

瑪莉莎麥卡菲因意見獲得超能力。（IMDb 圖片）

當時艾蜜莉史坦頓叮囑莉蒂亞不要亂碰她辦公室的儀器。當然莉蒂亞沒有聆聽，最終她獲注射了超強力配方，成為了超級英雄。就這樣，兩人就聯手打擊罪犯，甚至超級壞蛋。從《雷霆女神》預告來看，電影充滿歡樂，笑料百出，相信絕對適合不同年齡層人士觀看，而電影將在下月9日Netflix上架。