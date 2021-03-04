不日成婚｜金馬奇幻影展唯一入圍港產片　陳家樂望跟外國觀眾交流

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-04 18:15

由英皇電影、天下一電影破天荒攜手合拍的10部港產電影，由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言（阿談）、朱栢康（朱康）、岑珈其、楊偲泳（Renci）合演的愛情喜劇《不日成婚》打頭陣，電影將於4月1日上映，電影榮獲2021年「金馬奇幻影展」垂青，被列入「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一一齣入圍的香港電影，繼而再被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影。

2021賀歲喜劇《不日成婚》由陳家樂和衛詩雅主演，今午進行開鏡禮。（沈洛嘉 攝）

陳茂賢導演對於電影入圍大感鼓舞：「好開心！港式地道愛情小品要衝出香港真的不容易！好感恩！作為疫情期間第一部開拍的港產片，真的別具意義。要好衷心多謝每一個同我出生入死的工作人員與演員，全靠他們的努力才會有《不日成婚》。好多謝楊老闆與古老闆在這個艱難時期仍然願意開戲，希望《不日成婚》除了可以帶給美國與台灣的觀眾開心之外，還可以介紹給他們認識，我們香港這一班好出色的新生代演員，一齊為香港電影加油！」

陳家樂望與外國觀眾交流。（《不日成婚》電影劇照）

陳家樂認同導演所說，《不日成婚》是一齣小品電影，能夠衝出香港，在不同地方引起大家注意，是一件很榮幸的事；他期待，台灣與美國觀眾觀賞《不日成婚》後，可以踴躍交流對婚姻的看法：「婚姻不止是香港的事，全世界每個地方都有不同文化，究竟他們看到香港的婚姻文化，會是怎麼樣的感受？有沒有共鳴？他們又是怎樣處理婚姻的問題？這都是我所渴望知道的！」既然電影探討香港愛情及婚姻文化，家樂自然更希望能得到香港人的認同。

衛詩雅：「：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦。」（《不日成婚》電影劇照）

收到《不日成婚》連續入圍兩大國際影展那一刻，衛詩雅（Michelle）的第一個感覺是：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦，特別期望外國觀眾有共鳴，畢竟彼此成長背景、生活環境、語言都有不同，希望電影的笑點，他們都能夠領會得到。」「芝加哥亞洲躍動影展」評審對電影大表讚賞，明顯已衝破文化及語言界限，Michelle微笑道謝：「每一個好評，都是下一個觀眾入場的理由，一定會為電影注入更大的強心針！」

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