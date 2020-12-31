《不日成婚》先導預告大玩黑色幽默盡顯破格　陳家樂：感覺新鮮！

英皇電影與天下一電影攜手合作製作及發行十部港產電影，頭炮由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳及郭奕芯等主演的愛情喜劇《不日成婚》。電影定於2021年賀歲檔上映，而今日就率先公開電影的先導預告。

陳家樂與衛詩雅在新戲《不日成婚》再次合作。（《不日成婚》劇照）

雖然電影定於賀歲檔上映，然而從早前發布的先導海報及今日發布的先導預告可以見到，設計與表達手法皆別具一格。在海報設計上，將傳統嫁娶的「囍」字與從此被困的「監獄」合而為一；而預告的電影籠罩懸疑氣氛及黑色幽默，帶來無限想像空間。難怪主角陳家樂笑言：「看這個預告，導演的剪接手法，帶出類似驚慄片的感覺，其實《不日成婚》包含了不同元素，保證令大家有驚喜。」

陳家樂繼去年《我的筍盤男友》再擔大旗。（《不日成婚》劇照）

陳家樂繼去年《我的筍盤男友》再擔大旗，他坦言更加興奮：「經歷了這一年的疫情，一齣電影可否上畫、戲院能否繼續營業，原來都不是一件那麼容易控制的事，若到時真的能在2021年賀歲檔大家見面，我覺得是非常難得！」除此之外，衛詩雅（Michelle）也表示，《不日成婚》敲定明年賀歲檔，對她的意義極其重大。

衛詩雅對《不日成婚》敲定明年賀歲檔上映，對她的意義極其重大。（《不日成婚》劇照）

家樂與Michelle相識多年，也有過不少合作機會，早已默契十足，這次在《不日成婚》跟朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳碰頭，演員組合年輕有活力，連家樂自己都感覺新鮮；而Michelle也認為，《不日成婚》6位主角之間的互動，是火花大於默契。這麼嶄新的配搭，各位影迷有福了。