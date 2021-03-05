美國土星獎｜《花木蘭》劉亦菲提名影后　甄子丹競逐最佳男配角

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-05 14:45

近日美國電影土星獎公布提名名單，當中華納兄弟出產的電影獲得總共34項提名，排在首位，迪士尼緊追其後總共27項提名，Netflix涉獵影視兩界，共有25項提名，競爭非常激烈，當中內地女星劉亦菲更憑《花木蘭》提名影后。

內地女星劉亦菲更憑《花木蘭》提名美國土星獎影后。（《花木蘭》海報）

美國土星獎有多個獎項，當中最佳漫畫電影提名有《猛禽暴隊：解瘋小丑女》、《喋血戰士》、《JOKER小丑》、《新異變人》、《不死軍團》；最佳男演員方面有丹尼爾基克（《鋒迴路轉》）、Delroy Lindo（《誓血五人組》）、伊雲麥格高（《安眠醫生》）、加利奧文（《曼克》）、Aaron Paul（《續命之徒：絕命毒師電影》、華堅馮力士（《JOKER小丑》）、尊大衛華盛頓（《TENET天能》等等。

華堅馮力士再次憑《JOKER小丑》提名美國土星獎影帝。（《JOKER小丑》劇照）

而劉亦菲的競爭對手就有Rebecca Ferguson（《安眠醫生》）、Elisabeth Moss（《隱形客》）、妮妲莉寶文（《Lucy in the sky》）、黛絲烈尼（《星球大戰：天行者崛起》）、瑪歌羅比（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》）、查理絲花朗（《不死軍團》）等人，一同角逐影后寶座。

《花木蘭》在美國土星獎總共獲得6項提名，包括最佳動作片或冒險片、最佳女演員（劉亦菲）、最佳男配角（甄子丹）、最佳導演（Niki Caro）、最佳電影劇本（Rick Jaffa，Amanda Silver，Lauren Hynek，Elizabeth Martin）以及最佳電影服裝（Bina Daigeler）。

土星獎（Saturn Awards）由科幻、奇幻及恐怖電影學院（Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films）舉辦的美國年度影視獎項，每年頒發不同的獎項給該年最佳的科幻、奇幻及恐怖電影及電視劇，首屆為1972年舉行。

甄子丹提名最佳男配角。（mulan@IG）