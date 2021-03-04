《你好，李煥英》愈喊愈旺場　上映20日票房49億直逼《戰狼2》

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-04 08:30

內地賀歲片《你好，李煥英》勢頭正盛，票房已超越《唐人街探案3》，直逼排在頭兩位的《戰狼2》和《哪吒之魔童降世》，《你好，李煥英》上映20日已過49億排在第3位，究竟《你好，李煥英》好睇在哪裡呢？

《你好，李煥英》現時票房已破49億。（電影海報）

首先《你好，李煥英》改編自女主角賈玲的真人真事，由她自編自導自演，講述2001年賈曉玲（賈玲 飾）的母親意外去世，當時她剛考上大學，趕不及回家見媽媽的最後一面，她在悲傷至極的情緒裡，意外地穿越回到1981年，與年輕時代的媽媽李煥英（張小斐 飾）相遇，二人形影不離，成為閨蜜的故事。

賈曉玲意外地穿越回到1981年，與年輕時代的媽媽成為閨蜜。（《你好，李煥英》電影劇照）

目前《你好，李煥英》正在衝擊中國影史頭兩位《戰狼2》和《哪吒之魔童降世》，此外賈玲已憑《你好，李煥英》成為中國影史票房最高的女導演、中國影史導演處女作票房最高的導演、中國影史導演處女作票房最高的女導演、中國影史自導自演票房最高的導演加演員加喜劇人。

祖兒看完後仍然淚流不止。（微博截圖）

近日就連容祖兒睇完《你好，李煥英》都大喊，第一個感受就是「想媽媽」，她說：「好在我有讓我媽媽開心，我在想，就算是我不是現在的我，我都可以讓她開心。」

容祖兒看《你好，李煥英》淚流不止 哭腔談觀後感：媽媽了不起

電影《你好，李煥英》劇照。（微博）

劇情有反轉 感動之餘更會流淚

其實《你好，李煥英》在內地的口碑相當不錯，電影前半部分鋪排的笑點滿滿，令人以為就是一套嘻嘻哈哈的喜劇，但最後的反轉的確讓人大為感動，甚至會流淚。當中有句對白「打我有記憶起，媽媽就是個中年婦女的樣子。所以我總忘記，媽媽曾經也是個花樣少女。」而且賈曉玲穿越回去後所做的事都是為了要讓媽媽開心，而媽媽的反應也是為了讓賈曉玲能夠開心，相互的母女之情令人感到極之暖心。

《你好，李煥英》令人反思「在自己有記憶時，媽媽又是甚麼樣子呢？」（《你好，李煥英》電影劇照）

媽媽係世上最偉大的人物

在媽媽成為媽媽之前都曾經少女過，但一旦成為了媽媽就不再會擁有那些能隨意耍任性的時候，她會變得強大、萬能、無私、神聖，就像小孩子發生大大少少的事都總會第一時間大叫「媽媽」，而媽媽總是像超人一樣，無所不能。作為媽媽她們總是只有一個願望，「希望孩子可以健健康康、快快樂樂成長。」但孩子總是在媽媽的無限包容下耍任性、發脾氣，令媽媽辛苦又委屈，但仍然會體諒自己的孩子。

《你好，李煥英》正是帶出了這種貼地又真實的感覺給予觀眾，才會在最後令觀眾淚灑戲院，又會即時如此掛念媽媽。