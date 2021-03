《小魚仙》英國靚女新人演反派拉高顏值　網民：我一定會被誘惑

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-03-04 19:30

2019年迪士尼已提及會將經典動畫《小魚仙》(The Little Mermaid)改編拍成真人版電影,不過在選角上則引起爭議,當中女主角由19歲非裔美國歌手Halle Bailey飾演,覺得這個版本的公主跟原本紅髮白皮膚的美人魚形象相差甚遠,令大家童年回憶崩壞。

當初宣布由非裔歌手Halle Bailey飾演小魚仙亦引起轟動。(網上圖片、IG圖片)

雖然Halle Bailey被影迷嫌棄,但最近就有消息指出《小魚仙》會加入另一位21歲英國新生代靚女演員Jessica Alexander,更預測她會扮演反派角色烏蘇拉(Ursula)化身成人類後的樣子。

為獲得更多人魚的思想,烏蘇拉將很多人魚拘禁,還拘禁了小魚仙的歌聲拘禁,非法禁錮罪成判囚 5年!(網上圖片)

雖然Halle Bailey被影迷嫌棄,但最近外媒《Deadline》有消息指出《小魚仙》會加入另一位21歲英國新生代靚女演員Jessica Alexander,更預測她會扮演反派角色烏蘇拉(Ursula)化身成人類後的樣子,以年輕貌美的外表加上美妙的歌聲吸引王子,破壞小魚仙跟王子的感情,不過有網民指出「如果自己是王子都一定會被誘惑成功!」及後Jessica Alexander都有在自己IG上傳《Deadline消息的擷圖,並寫下「things are starting to feel a lil different ........」(開始感到事物有所不同),同時證實了會演出《小魚仙》。

Jessica Alexander在自己IG證實消息。(Jessica Alexander IG)

點擊睇更多Jessica Alexander靚相:

+ 35 + 35 + 35

Jessica Alexander去年在Netflix的電視劇《Get Even》中扮演重要角色。(劇照)

Jessica Alexander去年在Netflix的電視劇《Get Even》中扮演重要角色後,《小魚仙》將會是她首次有份演出的大型電影,不少網民都表示十分期待且想睇更多她的演出。