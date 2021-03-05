《疑．媽》殘障女兒聯合男網友弒母　慘案源自媽媽其實是控制狂？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-05 11:30

荷里活電影《人肉搜尋》（Searching）編導安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）新作《疑．媽》（Run），雖然早前引來不少網民大玩戲名gag，例如：《疑媽到》、《疑媽亭》、《疑媽跟》、《孤．姐》、《疑．丈》、《扣．父》、《枷．姐》等等，十分搞笑，但其實《疑．媽》是套改編自真人真事的電影，而且一點都不搞笑！

《疑．媽》改編自真人真事的電影。（《疑．媽》電影劇照）

2015年在美國密蘇里州格林郡，一位單親媽媽Dee Dee Blanchard跟女兒Gypsy Rose過着相依為命的日子，因為Dee Dee Blanchard對外宣稱Gypsy Rose自小患有白血病、氣喘、肌肉萎縮症及數種慢性疾病，無法正常行走及吞嚥，要以輪椅代步和靠鼻胃管進食。正因如此兩人不時都會受邀出席慈善活動，接受很多市民的熱心捐助，慈善機構更會邀請她們去迪士尼樂園、睇美國歌手Miranda Lambert的演唱會和進入後台，更有慈善機構為兩人免費安排住處。

現實中的Dee Dee與Gypsy。（網上圖片）

不過任誰也沒想到原來一切都是個大陰謀，2015年的一個晚上，Gypsy Rose的Facebook突然有一條發文「That Bitch is Dead!」（那個八婆死了！）正當眾人以為Gypsy Rose的Facebook被黑客入侵時，再有一條發文「I…Slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter…Her scream was so…Loud LOL.」（我砍殺了那肥豬，並強姦了她的女兒。她叫得真大聲。）

女兒一直不良於行，為母的一直無微不至地照顧她。（《疑‧媽》劇照）

當時鄰居和朋友都很擔心兩人發生意外，於是去到她們家前拍門，在沒有人回應後決定報警。警察到場後破門而入，發現Dee Dee Blanchard已倒臥在睡房，Gypsy Rose失蹤，但輪椅卻留在屋中。後來警方憑發表Facebook帖文的IP追查到疑犯，當去到現場才發現Gypsy Rose跟男疑犯在一起，兩人投降後即時被捕。

現實中的Gypsy Rose自小被拔光牙齒和頭髮。（《疑‧媽》劇照）

當時在庭上Gypsy Rose穿上犯人服，自行行走的樣子嚇壞了眾人，後來她自白時披露，其實Dee Dee Blanchard是個控制狂，從Gypsy Rose一出生已經捏造病歷、虛報年齡、接受很多不必要治療、動很多不必要的手術、讓她服食很多不必要的藥物、要她以輪椅代步、甚至將她的頭髮和牙齒拔光，更在她的肚上置入人造餵食管，只餵兒童營養液，更要扮成虛弱的樣子，要是不聽話就會被虐打。

被捕後的Gyspy（《Dr. Phil》影片截圖）

Gypsy Rose逐漸長大，慢慢渴望自由，她在網上認識了男網友Nicholas Godejohn，兩人愈傾愈投契，後來制定了計劃要殺死Dee Dee Blanchard。Gypsy Rose等到Dee Dee Blanchard睡着後便放Nicholas Godejohn入屋，他將Dee Dee Blanchard殺死後便跟Gypsy Rose一起逃跑到家中，最終被警方拘捕。而Gypsy Rose被判監10年，但她卻在訪問中表示：「雖然坐監，但每天都比以往開心、自由。」