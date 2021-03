《疑．媽》殘障女兒聯合男網友弒母　慘案源自媽媽其實是控制狂？

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-03-05 11:30

荷里活電影《人肉搜尋》(Searching)編導安尼遜查格提(Aneesh Chaganty)新作《疑.媽》(Run),雖然早前引來不少網民大玩戲名gag,例如:《疑媽到》、《疑媽亭》、《疑媽跟》、《孤.姐》、《疑.丈》、《扣.父》、《枷.姐》等等,十分搞笑,但其實《疑.媽》是套改編自真人真事的電影,而且一點都不搞笑!

《疑.媽》改編自真人真事的電影。(《疑.媽》電影劇照)

2015年在美國密蘇里州格林郡,一位單親媽媽Dee Dee Blanchard跟女兒Gypsy Rose過着相依為命的日子,因為Dee Dee Blanchard對外宣稱Gypsy Rose自小患有白血病、氣喘、肌肉萎縮症及數種慢性疾病,無法正常行走及吞嚥,要以輪椅代步和靠鼻胃管進食。正因如此兩人不時都會受邀出席慈善活動,接受很多市民的熱心捐助,慈善機構更會邀請她們去迪士尼樂園、睇美國歌手Miranda Lambert的演唱會和進入後台,更有慈善機構為兩人免費安排住處。

現實中的Dee Dee與Gypsy。(網上圖片)

不過任誰也沒想到原來一切都是個大陰謀,2015年的一個晚上,Gypsy Rose的Facebook突然有一條發文「That Bitch is Dead!」(那個八婆死了!)正當眾人以為Gypsy Rose的Facebook被黑客入侵時,再有一條發文「I…Slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter…Her scream was so…Loud LOL.」(我砍殺了那肥豬,並強姦了她的女兒。她叫得真大聲。)

女兒一直不良於行,為母的一直無微不至地照顧她。(《疑‧媽》劇照)

當時鄰居和朋友都很擔心兩人發生意外,於是去到她們家前拍門,在沒有人回應後決定報警。警察到場後破門而入,發現Dee Dee Blanchard已倒臥在睡房,Gypsy Rose失蹤,但輪椅卻留在屋中。後來警方憑發表Facebook帖文的IP追查到疑犯,當去到現場才發現Gypsy Rose跟男疑犯在一起,兩人投降後即時被捕。

現實中的Gypsy Rose自小被拔光牙齒和頭髮。(《疑‧媽》劇照)

當時在庭上Gypsy Rose穿上犯人服,自行行走的樣子嚇壞了眾人,後來她自白時披露,其實Dee Dee Blanchard是個控制狂,從Gypsy Rose一出生已經捏造病歷、虛報年齡、接受很多不必要治療、動很多不必要的手術、讓她服食很多不必要的藥物、要她以輪椅代步、甚至將她的頭髮和牙齒拔光,更在她的肚上置入人造餵食管,只餵兒童營養液,更要扮成虛弱的樣子,要是不聽話就會被虐打。

被捕後的Gyspy(《Dr. Phil》影片截圖)

Gypsy Rose逐漸長大,慢慢渴望自由,她在網上認識了男網友Nicholas Godejohn,兩人愈傾愈投契,後來制定了計劃要殺死Dee Dee Blanchard。Gypsy Rose等到Dee Dee Blanchard睡着後便放Nicholas Godejohn入屋,他將Dee Dee Blanchard殺死後便跟Gypsy Rose一起逃跑到家中,最終被警方拘捕。而Gypsy Rose被判監10年,但她卻在訪問中表示:「雖然坐監,但每天都比以往開心、自由。」