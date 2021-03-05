魔物獵人｜影迷不滿電影改到唔湯唔水　經典艾露貓得十幾秒煮肉戲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-05 20:00

真人版《魔物獵人》（Monster Hunter）改編自同名大熱RPG遊戲，由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）、Tony Jaa、MC Jin歐陽靖、山崎紘菜以及近日捲入迷姦性侵案遭Marvel 踢出《蟻俠3》的T.I等人主演。

現時T.I不會回歸《蟻俠3》，但大家仍可在《魔物獵人》（Monster Hunter）中看到他。（《魔物獵人》電影劇照）

《魔物獵人》上映一波三折，遇上新冠肺炎延期、MC Jin歐陽靖的即興對白涉嫌辱華、T.I捲入迷姦性侵案等等，但以上種種都不是讓影迷失望的原因。電影講述一隊軍隊在沙漠進行搜索行動展開，意外地進入了通往另一個世界的穿越口而進入了魔物世界，並在那裡協同住民與巨型怪物戰鬥。

以美娜祖華維茲為首的軍隊被魔物角龍及影蜘蛛追捕下，幾乎全軍覆沒，及後受了重傷的美娜祖華維茲遇到神秘魔物獵人，眾人想盡辦法逃出荒地，會合了獵人隸屬的團隊，須一同擊退兇殘的魔物以及防止魔物透過入口來侵襲地球。

影迷似乎對《魔物獵人》不賣帳。（《魔物獵人》劇照）

電影改到唔湯唔水

有影迷睇完戲後指出，《魔物獵人》整個故事都有問題，半場在睇Tony Jaa打交，其實人又好似佈景板一樣，只是為出而出毫無關係、毫無故事性，只是單借《魔物獵人》的名以及內裡的怪物來拍戲，而且不知道為何要加穿越，要是劇情跟遊戲講新手獵人漸漸成長會更，例如：重現第一次上雪山遇轟龍。影迷炮轟導演跟投資方應該冇玩過遊戲《魔物獵人》，要睇人同人打交就唔使睇《魔物獵人》。

粉絲不滿《魔物獵人》跟唔足遊戲。（《魔物獵人》電影劇照）

忽略遊戲經典元素

改編遊戲的電影必定會令粉絲十分期待在戲中重要經典元素，不過《魔物獵人》似乎不太注重該點。例如遊戲出場次數僅次於魔龍的艾露貓，在戲中只得十數秒煮肉畫面，直到電影後段才再次出現，而且沒有加入艾露貓為接下任務的獵人提供食物、提升能力效果的畫面，完全浪費了這個經典角色。

（《魔物獵人》劇照）

魔物令影迷大感失望

有影迷提及故事前段花太多時間講述美娜祖華維茲跟獵人見面，描繪角龍和影蜘蛛的篇幅亦過長，會令人誤以為《魔物獵人》只得兩隻魔物，而且當中角龍十分似哥斯拉，又沒有加入大怪鳥，後段的火龍、甲殻龍和飛龍都只是曇花一現，出場時間加起來都唔知有冇5分鐘，而且獵人身上的裝備也是眨眼間就會自動出現，缺乏遊戲中不停做任務然後升級的既定細節。綜合以上種種，有網民表示「有打過MH（《魔物獵人》）會嘔，冇打過可以當怪獸轟轟轟片睇」，可看得出《魔物獵人》的遊戲迷對電影的確大失所望。