【邊緣行者】任達華望疫情盡快減退：可以安心出行睇電影！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-08 18:15

電影《邊緣行者》今日在元朗舉行開鏡儀式，兩位主演任達華及任賢齊（小齊）都有出席。兩人接受傳媒訪問時除了談到電影外，竟然還聊到音樂，究竟發生甚麼事？

任達華及任賢齊今日出席《邊緣行者》開鏡儀式。（陳順禎 攝）

任達華及任賢齊接受訪問時，先談述電影的角色，但怕劇透太多，很多時候都點到即止。前者表示見到有燒豬就等於有工作：「希望全世界各行各業盡快復甦。」之後他提到電影是一部游走黑白兩道的作品：「有「大哥大」（洪金寶）壓場，會更加好看。」

任達華稱有「大哥大」壓場讓電影變得更好看。（陳順禎 攝）

及後問到兩人是同宗，是否更有默契時，任達華笑稱：「默契來自大家都做同一個大賊。」在旁的任賢齊則稱，他初初來香港時，全靠任達華照顧，而之後任達華回應指，一直都有聽小齊的歌，更開玩笑稱，他要將戲中飾演他手下的人組一隊五人樂隊：「我就最佳新人，又唱歌又跳舞，五人樂隊幾好玩。」在旁的小齊也表示任達華正在練習結他，非常有型。

之後兩人談到電影涉及許多打鬥、槍戰及人情味的劇情，任達華表示：「真打，讓觀眾感到迫真，盡量少用替身，回復港產片最精粹的情節。」

任達華笑鬼馬表示有興趣與小齊等他在戲中的手下組五人樂隊。（陳順禎 攝）

最後兩人對於UA結業都感到可惜，但任達華表示慶幸見到切燒豬：「可惜，但見到有燒豬切，先拍好電影，最好每個月都有工開。雨季前疫情減退，各行各業復甦。」任達華更補充，待疫情減退就會有好轉：「好有信心香港電影好看，好有信心（有其他院商）收購電影院，待疫情減退，拍了更多好電影，可以安心出行，安心睇電影。」

而小齊則認為電影是香港精髓之一：「希望拍更多好電影，院線會愈開愈多，香港電影精彩。」

小齊認為電影是香港精髓之一。（陳順禎 攝）