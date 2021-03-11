Netflix史上最貴電影《The Gray Man》　華麗演員陣容全曝光

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-11 11:00

由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）聯合執導的Netflix新戲《The Gray Man》被稱為是Netflix史上最貴的電影。據了解，這部斥資2億美元（15.5億港元）製作費的電影，近日更新了演員陣容，許多網民直言電影台前幕後的陣容非常驚人。

《Don't Look Up》由珍妮花羅倫絲及里安納度狄卡比奧主演。（《Don't Look Up》劇照）

Netflix去年才公布了《Don't Look Up》的超豪華演出陣容，其中包括珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、梅麗史翠普（Meryl Streep）三大奧斯卡影后，再加上奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及美國著名女歌手Ariana Grande等，讓影迷超級期待。

《The Gray Man》由羅素兄弟執導。（IMDb 圖片）

然而Netflix並未因此而滿足，他們去年7月先從SONY影業手上搶過《The Gray Man》的電影改編權，並宣布邀得《復仇者聯盟4：終局之戰》幕後班底炮製，電影將由羅素兄弟執導，並由Christopher Markus及Stephen McFeely負責撰寫故事。兩位編劇曾為《美國隊長》系列、《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor：The Dark World）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4》編寫故事，故他們再與羅素兄弟故劍重逢，絕對讓影迷期待。

《The Gray Man》的演員陣容絕對讓影迷期待。（Netflix Film Instagram 圖片）

至於目前演出陣容也非常豪華，男演員方面有賴恩高斯寧（Ryan Gosling）及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）外，近日還新加入了憑《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）而爆紅的「哈斯丁公爵」Regé-Jean Page；至於女演員方面，則有四奪艾美獎的美國女星Alfre Woodard、「邦女郎」Ana de Armas、《22世紀殺人網絡4》英國女星Jessica Henwick及《從前，有個荷里活》女童星Julia Butters。

「美國隊長」基斯伊雲斯飾演Lloyd Hansen。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

電影《The Gray Man》改編自美國小說家Mark Greaney在2009年推出的同名小說，故事講述兩位前CIA探員Court Gentry及Lloyd Hansen之間的故事。兩人離開CIA後，前者成為了職業殺手；而後者則在大型公司工作，而為了公司，Lloyd Hansen還要不斷追殺Court Gentry，繼而引發一連串衝突。