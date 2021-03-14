英國著名影星曉格蘭特因召妓自毀形象　26年後終揭開真相

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-14 18:40

曾憑英國電影《情難禁》（Maurice）奪得威尼斯影展最佳演員獎，現年60歲的曉格蘭特（Hugh Grant），1995年在荷里活日落大道召妓斷正，其形象瞬間跌落谷底。曉格蘭特在多年後接受Podcast訪問時重提此事，更透露當年為何會犯下如此大錯。

曉格蘭特（左）曾憑《情難禁》飾演Lord Adrian而讓他成為威尼斯影展最佳演員。（《情難禁》劇照）

據曉格蘭特稱，當時他憑1994年上映的英國電影《四個婚禮一個葬禮》（Four Weddings and a Funeral）而紅遍全球，他更憑電影榮獲金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角獎。在各方看好成為新一代荷里活喜劇新天王，他獲邀到美國拍攝重啟版《Nine Months》，當時演出陣容可謂星光熠熠，其中包括奧斯卡影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）及奧斯卡最佳男配角羅賓威廉斯（Robin Williams）。

曉格蘭特（左）憑《四個婚禮一個葬禮》讓他首奪金球獎。（《四個婚禮一個葬禮》劇照）

然而就在《Nine Months》上映前兩星期，曉格蘭特就出事了。據了解，當時他看完試映後，自覺自己在戲中表現失色而讓心情跌落谷底：「當時我的首部荷里活電影準備上映，（出事）時間可惜非常完美。」事隔超過25年，曉格蘭特的回應仍然不失幽默。

《四個婚禮一個葬禮》讓曉格蘭特爆紅，更讓他獲得進軍荷里活機會。（《四個婚禮一個葬禮》劇照）

曉格蘭特續指出：「我的問題是這是我首部荷里活電影，而我去看了。至於電影將在一至兩星期後正式上映，但我對此感覺很差。當時我去了看試映，每個人的表演都非常好，只有我非常差，因此我心情不太好。」

《Nine Months》是曉格蘭特的首部荷里活電影。（《Nine Months》劇照）

曉格蘭特為此感到懊惱，他在訪問時承認當時飲了很多酒，之後更去到日落大道附近召妓而被捕。當時在戲中的英俊小生醜態盡現，事後他與黑人妓女Divine Brown的事，不時被拿來當茶餘飯後的話題。據了解，曉格蘭特除了受到各方羞辱外，還要支付1,000美元的罰款，兼強迫去上關於愛滋病的課程。

曉格蘭特向Divine Brown支付60美金，要求後者為他在車內口交，最終兩日因此被捕。（Pinterest 圖片）

最終《Nine Months》都有不俗的票房成績，全球收超過1.38億美元；而他醜聞發生後，雖然都有不少影響，但他之後都參演不少為人熟悉的電影，當中包括《摘星奇緣》、《BJ單身日記》及《真的戀愛了》等。至於感情生活，雖然他最後與Elizabeth Hurley離婚，但兩人仍然是好朋友，更是後者兒子的「教父」。

曉格蘭特與Elizabeth Hurley的戀情曾經被外界認為是天作之合，即使男方在1995年陷入召妓醜聞，但她仍不離不棄。（Pinterest 圖片）