英國女學生激似愛瑪屈臣　網民：幫佢搵返失散咗嘅孖生姊妹

荷里活女神愛瑪屈臣（Emma Watson）除了擁有大批男影迷深愛外，更大受女生歡迎，不論她的外貌、演技、氣質都是大家夢寐以求的理想情人，甚至是朋友。外國有位中學生就因為長得激似愛瑪屈臣，再加點心思cosplay，相信得本人先分得清楚邊個先係真正的愛瑪屈臣。

竟然有人生得似愛瑪屈臣？（電影劇照）

英國17歲的女高中生Ella Norton不時都會在個人IG分享照片，有些是她特意模仿愛瑪屈臣，有些的確是她本人。Ella Norton擁有深啡色長曲髮、大眼高鼻，本身已靚女一名，後來她更在個人IG開設一項cosplay的精選欄，專門扮愛瑪屈臣各個角色或是日常照片，其中一令人印象深刻的正是Ella Norton玩Face App變BB樣的照片，跟多年前首拍《哈利波特》的愛瑪屈臣簡直一樣樣。對於兩人都有的激似程度，不系網友直言「似到爆」、「分唔出兩人」、「失散多年嘅孖生姐妹？」等等，唔知你又分唔分到呢？

雖然Ella Norton用了Face App變BB樣，但仍然同小時候的妙麗勁似樣！（Ella Norton IG）

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