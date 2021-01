英國封城《奇異博士2》煞停　但《蝙蝠俠》及《MI:7》竟可免疫？

由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及保羅比特尼(Paul Bettany)主演的《WandaVision》將在下星期於Disney+上線。身為主角,飾演紅女巫的伊莉莎伯奧遜早前出席節目《Jimmy Kimmel Live》宣傳時,透露了因應英國封城,《奇異博士2》的拍攝工作被迫暫停。可是,其實原來並非所有製作都要暫停拍攝。

《WandaVision》將在下星期於Disney+上線。(《WandaVision》劇照)

受到新冠肺炎疫情影響,Marvel Studios需要把握時間追趕進度,而由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)及伊莉莎伯奧遜主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),據了解,劇組在去年12月已經開始拍攝,豈料拍攝地點之一的英國卻遇上嚴峻的疫情,出現變種病毒,英國首相約翰遜近日宣布第三次「封城」:「明顯地,我們需要做更多的事情,來控制這新型變種病毒。這意味著政府指示你們留在家中。」

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜目前身在英國,而她也確認了《奇異博士2》目前暫停拍攝的消息。(《WandaVision》劇照 / 《Jimmy Kimmel Live》網上擷圖)

身在當地的《奇異博士2》劇組,當中包括「紅女巫」伊莉莎伯奧遜,被迫暫停拍攝工作。她向Jimmy Kimmel證實了《奇異博士2》暫停拍攝的消息:「由於當地的醫院不堪重負,我們只能等到情況好轉才能工作。」她續指出,目前雖然在隔離,但一直非常忙碌:「我安全地在這裡閒逛,我很感恩我可以工作,這段期間迪士尼給予我很多工作。」

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜雖然在隔離中,當她表示仍然非常忙碌。(《Jimmy Kimmel Live》網上擷圖)

目前雖然暫未知道《奇異博士2》何時能重新開拍,但原來今次英國第三封城的措施並未有影響影視製作這方面。據外媒《Deadline》報道,由Matt Reeves執導,羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》及由Christopher McQuarrie執導,湯告魯斯(Tom Cruise)主演的《職業特工隊7》都可以免受今次停拍的影響:「英國政府證實,電影和電視製作將不受全國封城所影響。」所以今次應該是迪士尼自行決定暫緩拍攝。