英國封城《奇異博士2》煞停　但《蝙蝠俠》及《MI:7》竟可免疫？

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《WandaVision》將在下星期於Disney+上線。身為主角，飾演紅女巫的伊莉莎伯奧遜早前出席節目《Jimmy Kimmel Live》宣傳時，透露了因應英國封城，《奇異博士2》的拍攝工作被迫暫停。可是，其實原來並非所有製作都要暫停拍攝。

《WandaVision》將在下星期於Disney+上線。（《WandaVision》劇照）

受到新冠肺炎疫情影響，Marvel Studios需要把握時間追趕進度，而由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及伊莉莎伯奧遜主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），據了解，劇組在去年12月已經開始拍攝，豈料拍攝地點之一的英國卻遇上嚴峻的疫情，出現變種病毒，英國首相約翰遜近日宣布第三次「封城」：「明顯地，我們需要做更多的事情，來控制這新型變種病毒。這意味著政府指示你們留在家中。」

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜目前身在英國，而她也確認了《奇異博士2》目前暫停拍攝的消息。（《WandaVision》劇照 ／ 《Jimmy Kimmel Live》網上擷圖）

身在當地的《奇異博士2》劇組，當中包括「紅女巫」伊莉莎伯奧遜，被迫暫停拍攝工作。她向Jimmy Kimmel證實了《奇異博士2》暫停拍攝的消息：「由於當地的醫院不堪重負，我們只能等到情況好轉才能工作。」她續指出，目前雖然在隔離，但一直非常忙碌：「我安全地在這裡閒逛，我很感恩我可以工作，這段期間迪士尼給予我很多工作。」

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜雖然在隔離中，當她表示仍然非常忙碌。（《Jimmy Kimmel Live》網上擷圖）

目前雖然暫未知道《奇異博士2》何時能重新開拍，但原來今次英國第三封城的措施並未有影響影視製作這方面。據外媒《Deadline》報道，由Matt Reeves執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》及由Christopher McQuarrie執導，湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》都可以免受今次停拍的影響：「英國政府證實，電影和電視製作將不受全國封城所影響。」所以今次應該是迪士尼自行決定暫緩拍攝。