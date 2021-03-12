《一秒拳王》奪開畫票房冠軍　周國賢難忘傷髖關節兼爆眼角縫8針

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-12 20:12

由ToNick主音趙善恆（恆仔）自編自導，周國賢、Nonkul（查朗桑提納托古）、林明禎和趙善恆主演的《一秒拳王》，口碑爆棚，繼早前獲今屆美國芝加哥「亞洲躍動電影節」的邀請參展之外，《一秒拳王》進一步打入歐洲，獲得著名影展「意大利烏甸尼遠東電影節」邀請參展！

《一秒拳王》超熱血，口碑好到打到入歐洲！（《一秒拳王》海報）

本週新片開畫票房冠軍

電影票房成績令人鼓舞，連同早前優先場，累積開畫票房共得$887,607，一舉拿下本週新片開畫票房冠軍！不過周國賢拍攝《一秒拳王》可謂是用血、汗、淚來堆砌，他自言這套是他人生中最熱血的電影：「由我出道以來都給人感覺像一位書生，但因為參與這套戲又好像讓我尋回一種男子氣概，與每一個人在這套戲的合作又令我想起小時候的熱血基因。」

周國賢負傷拍攝整套《一秒拳王》。（《一秒拳王》電影劇照）

甫開戲已弄傷髖關節

雖然周國賢是以歌手出道至今，但其實他也參與過不少幕前演出，但拍攝《一秒拳王》才讓他知道原來真的會拍戲拍到有工傷：「其實我沒有想太多，可能拍攝前我又沒有太錫身，訓練時已有點亂來，也沒有好好保護自己，弄得開鏡前已傷到髖關節（hip joint）位，所以其實我是負傷拍攝整套電影。」

周國賢表示幸好獲得大家的體諒，「可能有些動作場面看似未能夠揮灑自如，因為每個鏡頭我都是帶著痛楚負傷拍攝，但我每一次都堅持全力以赴，因為不是這樣做的話就很對不起所有台前幕後。」

周國賢直言Nonkul打拳快、準、重，似足《屍殺列車》。（《一秒拳王》電影劇照）

拍最終拳賽意外爆眼角

除了髖關節外，在拍攝最終一幕周國賢跟Nonkul對打的拳賽時，周國賢同樣有受傷，更要送醫處理！當時因為Nonkul的手肘意外撃中周國賢眼角，令他即時爆血，事後周國賢表示一早知道Nonkul拳力非常重，但就沒想到一埋位拍攝拳擊戲份時會出事。周國賢：「我感受到Nonkul好厲害，他就似是『屍殺列車』一樣，出拳很快很重很準。」

點擊睇周國賢受傷過程：

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一秒拳王．專訪｜Nonkul打爆周國賢眼角要縫針 ：廣東話難過打拳

周國賢爆眼角後趕去醫院縫針再返片場開工，恆仔本想Endy先好好休息，對此舉萬分感激。（《一秒拳王》劇照）

周國賢趕去醫院縫8針 即返回片場再開工

周國賢自言一開始不知道自己受傷，只覺得眼角有股暖流，後來見到拳套染有血跡方知眼角受傷。對此恆仔表示其實見到Endy同Nonkul對打時已經好緊張，到Endy被意外打傷時都有嚇親，他：「當刻根本不是擔心拍攝問題，因為太次要了，眼前只想盡快處理好Endy傷勢，我根本只想他好好休息，亦不想他回來繼續拍攝。但Endy只在醫院縫了八針後就決定馬上回來繼續拍攝，我本來已經想着變陣先拍攝其他東西，其餘事情等第二天再說。當聽到他馬上時，我心想『不要回來…因為大家都知一回來就要埋位繼續拍！』」其實這場戲的意外，令恆仔對Endy萬分感激，他都有特別講到很感激Endy為《一秒拳王》所付出的血汗，同時感謝所有演員跟他一起去經歷拍攝《一秒拳王》整個過程。

【一秒拳王．專訪】盼以熱血鼓勵港人 恆仔：一定要信港產片會得

周國賢用血、汗堆砌出《一秒拳王》。（《一秒拳王》電影劇照）