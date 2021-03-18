Falcon and Winter Soldier｜緊接《復4》半年後　新角色身份揭秘

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-03-18 18:00

Marvel超級英雄劇《WandaVision》完結後，由安東尼麥基（Anthony Mackie）、施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《The Falcon and The Winter Soldier》將緊接登場。

從劇集宣布開發起，Marvel保持著一貫神秘的作風，僅簡短描述這個故事將會看到飛隼和寒冬戰士聯手，展開跨國的冒險，而這場旅程將考驗他們兩人的能力──以及耐心極限。儘管可以知道故事接續電影《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，但外界依然好奇劇集的時間究竟過去了多久。

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如今，根據《Collider》報導透露，確實時間為至少六個月。導演Kari Skogland解釋這個時間線的安排至關重要，人們剛從「彈指」（The Blip）事件感受到的震驚與喜悅的心情中平復，喜悅是來自於想像消失人們回歸時的模樣，而如今這個想像成了現實，但這個現實卻是如此複雜。

她進一步解釋，過去一半的人口消失不見蹤影後，世界經濟和邊界的情況大不相同，向來不曾同盟的國家開始合作，過往不合的鄰居也同心協力著，人們搬進了過去不屬於他們的房子中，讓一切都變了：「如今（消失人口重新出現後）這就是我們所在的時間，已經度過了讓人震驚的那段日子，現在得面對現實了。」

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她接續透露，觀眾將會看到人們如何應對這個新的現實，有些反應是不錯的，但有些卻不怎麼好。除了雙主演外，《The Falcon and The Winter Soldier》還將看到Daniel Brühl飾演的「Baron Zemo」、Emily VanCamp飾演的「Agent 13」Sharon Carter回歸。

新加盟演員則為《黑鏡》男星Wyatt Russell，飾演John Walker，又名「美國密探」。漫畫中，John Walker曾短暫取代過美國隊長的位置，後在爭奪不成後，前往加拿大成立新的英雄團隊。究竟飛隼和寒冬戰士這對搭檔會如何延續「美國隊長」的傳奇呢？迷底將於3月19日在Disney+揭開。

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