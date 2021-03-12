【Marvel】安東尼麥基是「飛隼」首選　免試鏡直接參演《美隊2》

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-12 12:30

Marvel Studios第二部迷你劇《The Falcon and the Winter Soldier》（暫譯：《飛隼與寒冬戰士》）即將上映，而Marvel Studios主席Kevin Feige近日接受外媒訪問時表示，原來當初是一致決定欽點安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演飛隼，所以他不用試鏡就直接獲邀演出Marvel電影宇宙的作品。

安東尼麥基飾演的飛隼將接任成為美國隊長。（《The Falcon and the Winter Soldier》劇照）

Marvel Studios主席Kevin Feige近日接受外媒《Variety》訪問，為下周上架的《The Falcon and the Winter Soldier》宣傳。當時他被問到對安東尼麥基的初期印象時，他承認安東尼麥基是飛隼的不二之選，而且還是所有高層一致同意的決定。

Kevin Feige說：「以我的記憶，他沒有參加試鏡。這在Marvel發生過幾次，而安東尼麥基就是其中一位。」之後他解釋為何有此舉動時，直言安東尼麥基非常合適這角色。

當時「飛隼」安東尼麥基（左）在《復仇者聯盟4》時一句「On Your Left」言簡意賅地交代了他與「美國隊長」基斯伊雲斯的兄弟情。（《美國隊長2》劇照）

至於安東尼麥基在加入Marvel電影宇宙前，確實演出過不少有名的電影，當中包括《拆彈雄心》（The Hurt Locker），而當時「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）也憑電影獲提名第82屆奧斯卡最佳男主角而一炮而紅。

謝洛美維納及安東尼麥基未在Marvel電影宇宙合作前，已在奧斯卡最佳電影得主《拆彈雄心》合作。（《拆彈雄心》劇照）

「飛隼」安東尼麥基在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時接過美國隊長贈送的盾牌，獲欽點成為美國隊長的接班人，而他將與「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）在《The Falcon and the Winter Soldier》中，與反愛國主義組織Flag-Smasher決戰。