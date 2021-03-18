《#PTGF出租女友》蕭定一嘆失業率持續高企　「想幫到人有工開」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-18 23:15

由蕭定一旗下「hmvod」開拍的話題港產片《#PTGF出租女友》，今早（18日）進行開鏡活動，他接受《香港01》訪問時講到在現時失業率高達7.5%咁嚴重的情況下，都希望可以幫到一班空姐，大家都有戲開拍。 攝影：葉志明

蕭定一今早（18日）出席《#PTGF出租女友》開鏡活動。（葉志明 攝）

出品人蕭定一表示對於今次開拍《#PTGF出租女友》，他：「呢個題材都幾年喇，佢係一個真人真事，幾年前導致牽連大波，搞到Facbook同埋IG所有「PTGF」有關嘅標記都被封鎖，因為有個男仔漏夜將3千多張PTGF嘅相放上網，成為一個社會事件，鏗鏘集都有做訪問，我覺得有咗社交媒體之後，好多女仔都利用嚟搵錢，加上當中嘅道德包袱，係件好有趣嘅事情，隨住時代進步就好似以前嘅𡃁妹仔一樣，我一向都好鍾意拍呢啲題材。」

蕭定一大讚恆仔（趙善恆）加鄧月平呢個組合好靚好好睇。（葉志明 攝）

而問到今次《#PTGF出租女友》標榜空姐優先，是否想幫她們一把時，蕭定一回應：「絕對係嘅，雖然好多人覺得用心係咪有問題呢，但我覺得自己知道個用心喺邊，今日最好一樣嘢係證實我哋招募咗佢哋，而佢哋真係空姐嚟，加上失業率高成7.5%咁嚴重嘅情況，幫到人有工開，係我哋最想做嘅事，可能咁啱又有啲敏感啦，講PTGF又空姐，如果係《29+1》就唔會覺得有問題啦，其實做戲姐，大家又唔使咁敏感同認真，如果佢哋真係做戲又有咩所謂吖。」

有份演出《#PTGF出租女友》的新演員多達十多位，問到蕭定一有冇睇到邊位已經好搶眼時，他笑言：「睇下佢哋今次表現點啦，其實演員除咗外型內涵都好重要。」

24歲的索模Amber夠晒出位。（葉志明 攝）