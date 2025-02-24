童星轉眼21歲穿吊帶裙被批老氣 同場62歲楊紫瓊以薄紗曬性感
撰文：聯合新聞網
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【SAG】第31屆美國演員工會獎（SAG Awards）今天揭曉，紅毯上巨星全亮相，奧斯卡影后楊紫瓊緊身禮服出場，穠纖合度好身材更顯得高雅。《怪奇物語》（Stranger Things）21歲的Millie Bobby Brown一襲粉色禮服襯托好氣質，更讓不少網友驚呼：「一瞬間就長大了！」也有不少網友認為她「太老氣」。Selena Gomez則穿上黑色戰袍露出美腿，被讚是美出新高度。
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夏里遜福搞笑出場
82歲夏里遜福（Harrison Ford）則搞笑出場，一度還躲在布幕後面不肯出來，逗得全場哈哈大笑。才剛拿下獨立精神獎、英國影藝學院電影獎影后的Mikey Madison也開心現身。
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珍芳達奪終身成就獎
美國演員工會獎是表彰2024年度電影及電視領域的傑出成就，本屆典禮由Kristen Bell擔綱主持，她繼第24屆以來第二次擔任典禮主持。本屆終身成就獎得主是珍芳達（Jane Fonda）。
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