《取精急轉彎》未上映先轟動　精子大軍攻卵大冒險挑戰動畫尺度

挪威動畫電影《Spermageddon》（台譯《取精急轉彎》）4月底將在台灣上映，該片榮獲西班牙錫切斯影展「最佳動畫長片」提名、國際票房突破百萬美元，由《格林雙俠：獵巫世紀》（Hansel and Gretel: Witch Hunters）、《獵殺星期一》（What Happened to Monday）導演湯米維高拉（Tommy Wirkola）與北歐頂尖動畫工作室Qvisten Animation的導演Rasmus A. Sivertsen聯手執導，打造出一部兼具娛樂性與話題性的成人動畫片，帶領觀眾展開一場驚險刺激的「精子末日」冒險，消息曝光後，在社群上引起熱烈討論，紛紛表示：「竟然是真的…」



《Spermageddon》將精子大軍的冒險旅程與青少年的性啟蒙交織，透過瘋狂想像與犀利幽默，徹底顛覆對動畫電影的既定印象，這部電影的誕生更是結合創意與堅持的勝利，導演湯米最初提出構想時，形容這是一場像《魔戒》（The Lord of the Rings）一樣的史詩冒險，只是主角是精子，敵人則是殺精凝膠與大腸桿菌，他曾試圖在荷李活推動這個瘋狂點子，卻因題材尺度而屢屢碰壁。

導演湯米最初提出構想時，形容這是一場像《魔戒》（The Lord of the Rings）一樣的史詩冒險。（《Spermageddon》劇照）

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事實上，電影題材不僅挑戰觀眾，對擅長製作兒童動畫的Qvisten團隊而言，也是一次徹底跳脫舒適圈的挑戰，導演形容電影是「精子版的魔戒」，精子主角們在陰道沼澤、殺精凝膠雷區等危機四伏的場景中穿梭，只為抵達最終的神聖目標──卵子殿堂。雖然設定荒謬，實際製作過程卻非常嚴謹，歷時多年才完成，湯米維高拉笑說：

「有時我看著螢幕，真的不敢相信這部片居然做出來了！」



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本片以輕鬆幽默的方式探討生命的起源，兩條故事線同步展開：一邊是高中生「阿詹」與「麗莎」在初次性經驗中萌芽的青春戀情；另一邊則是體內精子們的瘋狂歷險，由「洨明」與「洨美」領軍展開一場刺激爆笑的「追卵任務」。本片分級為輔導15歲以上可看，消息一出讓網友驚訝不已：「還以為是限制級！」預告短短3天就突破20萬次觀看，未上映便在社群爆紅，認為動畫已經升級到這種程度非常驚人。

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