混沌少年時Netflix｜5大賣點懶人包　Emoji暗藏惡毒訊號觸發殺機

最近Netflix英國犯罪劇集《混沌少年時》（Adolescence）成了大黑馬！登上了全球英語劇集排行冠軍。只有短短4集，卻觸及了青少年犯罪、網路欺凌、非自願單身、加害人家屬如何面對社會等議題，後勁十分強烈。且劇中每一集都採用一鏡到底的方式拍攝，卻沒有拖沓、煩躁的感覺，反而會期待隨著鏡頭是視角會通向哪裡，說著怎樣的故事。看完整個故事讓人覺得心頭悶痛，又想試圖相信一切都會過去的，彷彿一起陷入那縈繞不的複雜愁緒。



最近Netflix英國犯罪劇集《混沌少年時》（Adolescence）成了大黑馬。（《混沌少年時》劇照）

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《混沌少年時》解析1：一鏡到底拍攝

資深導演Philip Barantini早於2021年就曾以92分鐘的一鏡到底電影《Boiling Point》驚艷影壇，僅僅拍了四次，就橫掃英國電影學院獎多項大獎，緊張壓迫、高潮迭起的劇情堪稱「地獄廚房電影版」，更是英國首部一鏡倒底長片。如今《混沌少年時》也是每一集都是採用一鏡到底拍攝，50分鐘毫不間斷，每一集都拍了十多次才完成，這其中有著複雜的鏡位穿梭和走位，還包含了空拍場景、追逐、開車長距離的移動，多角色的視角切換等，卻能拍得毫不拖沓、充滿張力，時而充滿壓迫感、時而感受到情緒的流動，背後的種種安排、能夠完成的複雜度都令人難以想像。

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《混沌少年時》解析2：青少年議題

劇情中藉由一宗青少女遭到殺害的事件，帶出令人難以想像的青少年議題，包括網路欺凌、性早熟、非自願單身等議題，透過網路Emoji暗藏的惡毒訊號，讓青少年的心靈在父母看不見的地方逐漸扭曲。在社群時代，就連一個13歲的孩子，都要去證明自己受歡迎、有魅力、有性吸引力，孩子正在面臨這些大人都不見得有辦法好好面對的嚴重問題，沒有人與其對話、開導，就很容易走上歧路。父母忙碌於工作、青春期親子關係的疏離，網路世界資訊缺乏過濾能力的種種交互影響下，都讓人在得知憾事發生的當下錯愕無比。就像劇中的爸爸艾迪（Stephen Graham飾）在陪孩子走進審訊室的那一刻，才驚覺原來孩子早已不是自己心中的樣子。

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《混沌少年時》解析3：充滿張力的對白

其實劇中大部份的場景都是由一場場不同空間中的對話串接而成，除了少部份的警方攻堅、肢體衝突動作戲，大多是以精彩的對白交鋒呈現。劇情從第一集的案件爆發、第二集的深入調查、第三集七個月後與心理學輔導員的精彩交鋒，到第四集事發一年後加害者家屬的狀態描繪，每一集都充滿張力，有些劍拔弩張、有些暗潮洶湧，有些則是蓄力爆發，各自有不同的情感呈現方式。尤其是第三集少年傑米（Owen Cooper飾）與心理輔導員的對談，更是演技爆發，他從彬彬有禮的孩子到暴走怒吼，情緒反覆，最後崩潰，而對戲演員Erin Doherty也將展現專業、壓抑情感，最後留下一滴淚的演技詮釋得相當傳神，可說是將這位少年的內心戲、角色狀態掏出來的絕妙演出，一個15歲的演員能有此超齡演技，令人讚嘆。

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《混沌少年時》解析4：各種面向的傷痛呈現

此外，劇中也更細膩地呈現更是剖析了一場案件所帶來各種面向的傷痛呈現，除了受害者家屬、朋友、學校學生、老師，加害人家屬何嘗不是受害者，他們並沒有犯下罪行，卻要飽受社會的歧視、人生全毀，甚至活在愧疚之中，他們所面臨的傷痛也是需要被重視的，所留下的創傷也非常複雜，尤其是第四集從父親生日、發現被潑漆，一路到五金行，一家三口從家裡到車上，再回到家裡的互動，三人討論著如何過生日、回憶著往事，他們努力想回到正常的生活，卻無時無刻被影響著，只能在日常中一點一滴讓傷痛沉澱，並去面對那噴漆般難以洗刷的愧疚污點，且還要調適心態去接納犯過錯，並且期盼有一天回到身邊的家人。

《混沌少年時》解析5：沉重又寫實

我們在看《混沌少年時》難免覺得其氛圍營造寫實得讓人驚心膽顫，而這個故事雖是虛構，卻是從真實故事得到靈感，編劇Stephen Graham有感於近年青少年傷人事件增加，進而去思考背後的成因爲何，去探究著些孩子為什麼走上極端，反映了哪些社會問題。整體的故事描述就像在看社會新聞的追蹤報導一樣，鉅細靡遺地從案件爆發、偵訊，加害人的心理狀態到家屬的反應，逐步整理出事件的全貌，也體現出這場悲劇下，所有人都是受害者，但同時也沒有誰是局外人。

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