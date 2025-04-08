MINECRAFT大電影影評｜爛番茄48%「麥塊」元素淪陪襯難滿足遊戲迷

實際上我們可將其觀為這類型低齡電影的文藝復興，沒有太多龐雜劇情，就連故事幾乎也是從過往的遊戲改編電影複製貼上，變得仰賴於積碧克（Jack Black）、積遜莫瑪（Jason Momoa）的演員魅力，積碧克畢竟是諧星老將，自然熟稔於誇張表演，不過積遜莫瑪刻意與自身粗獷、豪邁外型做出反差，變得自卑、愚笨，其實更是整部電影的意外亮點，搭配導演Jared Hess從《炸彈頭拿破崙》（Napoleon Dynamite）、《嘮嘈神父摔跤你》（Nacho Libre）的一脈相承，整部電影笨笨的、傻傻的，卻讓我們沉浸其中。



要說探討《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）有什麼劇情是很難的，整部電影更洋溢著一種近乎放飛自我的隨性感，Jared Hess的想像力過於貧瘠，完全無法讓《MINECRAFT：我的世界大電影》的方塊視覺空間大放異彩，變成演員、角色們只能各擅勝場。

雖然《MINECRAFT：我的世界大電影》確實出現不少遊戲元素當做陪襯，但也只是陪襯。（《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）

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因為在現實世界慘遭排擠而無法生存的史提夫（積碧克 飾演），來到另一個世界卻能夠大展鴻圖，另一個則是同樣懷才不遇的過氣遊戲玩家「垃圾人」加勒（積遜莫瑪 飾演），受限於原本生活，卻能夠展開全新的大冒險，對抗豬布林、女巫，紮實地成為了英雄。

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雖然《MINECRAFT：我的世界大電影》確實出現不少遊戲元素當做陪襯，但也只是陪襯，我們能看到史提夫的挖礦旅程，能看到更多豬布林，但都只是陪襯，只是《MINECRAFT：我的世界大電影》藏了許多相關彩蛋讓影迷看得開心，最後片尾畫面更直接讓遊戲另一個可操控的紅髮女主角Alyx登場，與史提夫互動，對遊戲迷來說雖然不足之處確實很多，但對於沒碰到原版遊戲的觀眾來說，頗容易入圍，再加上Jared Hess實在太擅長荒謬、愚笨的快節奏劇情，一如「人體三明治」、「瑪格殺不認輸持續偷襲」都笑翻了我，對於娛樂電影來說，這也算足夠了。

電影於爛番茄網站上僅得48%的新鮮度（截圖）

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