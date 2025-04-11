Netflix《黑鏡》第七季上架！首推續集式敘事　網民列5大必看集數

【黑鏡第七季／黑鏡7】Netflix近日上架了《黑鏡》第七季，總共六集，讓影迷們超級期待！而第七季將會著重在科技發展的負面影響，並以黑暗和諷刺的語氣來探索現今社會的種種問題，且有別於過往每一集都是獨立故事，在第七季中推出續集式故事，多個熟面孔如由Cristin Milioti飾演的「Nanette Cole」將再度回歸，還有許多重量級卡士加入，無論是舊粉還是新入坑的影迷們都可以一飽眼福！



今天就先幫大家盤點了前幾季「網友推薦的必看集數」，趕緊從第一季一口氣追到最新一季吧！

Netflix近日上架了《黑鏡》第七季，總共六集，讓影迷們超級期待。（《黑鏡7》劇照）

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《黑鏡》網推必看集數1.第一季第1集《國歌》

在《黑鏡》的第一季第1集《國歌》（The National Anthem）故事裡，英國首相Michael Callow醒來後，內閣大臣Alex Cairns告訴他，備受民眾愛戴的皇室成員蘇珊娜公主遭到綁架，並威脅首相在英國的國家電視台上現場直播與一頭豬性交，否則她將被殺害。



除了嘲諷到現今社群直播引起的大眾觀賞性活動和集體無視問題之外也探討了英國皇室的制度，非常適合喜歡比較重口味的人觀看！

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《黑鏡》網推必看集數2.第二季第2集《白熊世界》

在《黑鏡》第二季第2集《白熊世界》（White Bear），故事講述了維多利亞，一個不記得自己是誰的女人，在一個幾乎每個人都受電視信號控制的地方醒來，甚至被一名陌生男子提槍準備射殺，逃亡的過程中拼命求救也沒有人願意出手相救。



劇情除了諷刺到現代人幾乎都只透過網路和手機來看世界，時刻保持著距離感，讓這個世界的人們越來越冷眼旁觀任何殘酷事件，如果比較喜歡遊戲、暴力類型的劇迷則非常適合觀看這一集！

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《黑鏡》網推必看集數3.第三季第1集《急轉直下》

《黑鏡》第三季第1集《急轉直下》（Nosedive）故事情節情節發生在一個平行宇宙，人們在這世界可以互相評價一至五顆星，分數則會影響到相互的社會和經濟地位，主角Lacie是一位過份沉迷於評分的年輕女性，在被一位評分很高的童年好友選為婚禮伴娘後，她希望藉機提升自己的評分，卻因自身的痴迷導致一連串意外事件發生，評分也跟著一落千丈。



這部劇也延續諷刺著現代社會的人們過於在乎外界給予的評價，經常被種種社交評分給綁架，不僅無法讓自己變得更好，反而不斷扭曲自身的價值觀，最終忘記了自己是什麼樣子的人、什麼才是最重要的東西，非常適合每一個人都點進這集細細品嚐！

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《黑鏡》網推必看集數4.第三季第4集《聖朱尼佩洛》

《黑鏡》第三季第4集《聖朱尼佩洛》（San Junipero）的故事發生在名叫聖朱尼佩洛的海邊度假小鎮，一位內向、害羞的女生約克遇到了性格外向的凱莉，但其實整個小鎮是虛擬實境場景，老人們在其中安享晚年，即使在死後。



劇情的扭曲、震撼人心的情調和視效風格也頗受青睞，讓《聖朱尼佩洛》成為《黑鏡》評價最高的一集，更被許多影評人評為2016年最佳電視劇集之一，更以「女同志愛情」為主軸，在眾多歐美劇中殺出重圍！

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《黑鏡》網推必看集數5.第四季第1集《聯邦星艦卡里斯特》

《黑鏡》第四季第1集《聯邦星艦卡里斯特》（USS Callister）的故事講述一名編碼員戴利將他身邊的人，複製到自己創造的遊戲世界，以滿足自己現實無法達到的事物。



《聯邦星艦卡里斯特》可以說是最受歡迎的劇集之一，更獲得四項艾美獎，除了描述現代人們漸漸放棄真實生活世界，轉而投奔向虛擬的網路世界，更加探討了「自由」，非常適合大小朋友們一起觀看並且深刻的反思！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】