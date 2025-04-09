雷霆特攻隊*｜新預告揭反派哨兵能力　6位暗黑英雄成救世最後希望

撰文：聯合新聞網
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Marvel Studios日前無預警突發直播長達5個半小時，宣布《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）的27位演員陣容，令粉絲提早尖叫無限期待，當中包括即將上映的《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）主要成員確定參戰！

「新黑寡婦」伊蓮娜（Yelena Belova）非常有型。（《雷霆特攻隊*》劇照）

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《雷霆特攻隊*》最新預告隆重介紹宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加起來的神級超能戰士「哨兵」（Sentry）！這個由幕後勢力女版Nick Fury：達芳婷局長（Julia Louis-Dreyfus飾）秘密策劃的人造超級戰士忽然失控，引爆滅世危機！「寒冬戰士」巴基（Bucky Barnes）緊急召集「新黑寡婦」伊蓮娜（Yelena Belova）、「紅色守衛者」（Red Guardian）、「美國特工」（U.S. Agent）、「鬼魅」（Ghost）及「模仿大師」（Taskmaster）等各路暗黑強者，組成全新團隊，成為人類最後的希望。

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「哨兵」在Marvel漫畫世界中是令人聞風喪膽的存在，能力如同100萬個爆發的太陽！他的能力來自神秘特製血清，單是身體力量便可神擋殺神：擁有自我修復能力，超強感官神經，速度驚人，還能夠飛行。「哨兵」最可怕之處，是他能扭曲現實，改變物質及能量，輕鬆將任何人瞬間消失，能力之強大堪稱無人能敵。

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但即使能力如此強大，「哨兵」仍有弱點。由於「哨兵」體內分子相移，導致他偶爾會脫離現實，因此其弱點在精神層面。當「哨兵」心靈脆弱時，身體甚至會被自己內心的黑暗一面「虛無」（The Void）完全操控，進而用無盡的黑暗吞噬整個世界。

施巴遜史丹回歸飾演「寒冬戰士」巴基。（《雷霆特攻隊*》劇照）

《雷霆特攻隊*》講述「寒冬戰士」召集「新黑寡婦」伊蓮娜及其他獨來獨往、各自為政的另類精英：「紅色守衛者」、「模仿大師」、與「鬼魅」等，從狗咬狗到變身神隊友，成為拯救世界的英雄！電影《雷霆特攻隊*》4月30日在香港上映。

「雷霆特攻隊*」一眾成員從狗咬狗到變身神隊友。（《雷霆特攻隊*》劇照）
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